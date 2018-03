Nezvyčajný krok v tíme Zvolena: Prečo sa kapitán vzdal céčka?

Nezvyčajný krok. Pred štartom play off sa v kabíne HKM Zvolen udiala zaujímavá zmena.

Dovtedajší kapitán Milan Kytnár (28) sa dobrovoľne vzdal tejto funkcie a céčko odovzdal Michalovi Chovanovi (30) s vysvetlením, že na drese by ho mal mať odchovanec klubu! Kým v závere základnej časti nosil céčko na drese HKM Milan Kytnár, vo štvrťfinále play off proti Žiline to už neplatí. „Zvolen má najvyššie ambície a chcel som, aby bol kapitánom Zvolenčan,“ vysvetlil rodák z Topoľčian, ktorý sa tak funkcie vzdal v prospech ďalšieho útočníka Michala Chovana. Ten požiadavku stopercentne spĺňa, v materskom klube odohral väčšinu svojej kariéry a v sezóne 2012/2013 s ním vybojoval majstrovský titul!

„Dohodli sme sa na tom vzájomne počas pauzy po základnej časti. Keď náš bývalý kapitán Lukáš Jurík odišiel do Nových Zámkov, bol som práve zranený a céčko pripadlo Milanovi Kytnárovi. Už vtedy sme sa v podstate bavili, že mi ho potom posunie. Určite zavážilo, že som tu dlhšie a niečo som za Zvolen už odohral. Je to pre mňa česť a pekné gesto zo strany Milana,“ pochválil suseda z kabíny Michal Chovan. Ten bol kapitánom HKM už počas predsezónnej prípravy, keď si dôležité písmenko na drese menili viacerí hráči. „Pred pár rokmi, keď sa zranil Lukáš Jurík, som si to vyskúšal už aj v základnej časti. Bolo to však len na jeden zápas a teraz verím, že to bude na dvanásť! Tvoríme super partiu, máme skvelý tím a veríme, že to dotiahneme až na samý vrchol,“ dodal kapitán dvojnásobného slovenského majstra, ktorý mal v základnej časti aj napriek dvom zlomeninám sánky priemer viac než bod na zápas.