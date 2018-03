Politológovia o Kiskovom rozhodnutí: Žiadal zásadnú rekonštrukciu vlády, Pellegrini podmienku nesplnil

Rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať vládu v zložení, ktoré predstavil dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), je z politického hľadiska primerané a dalo sa očakávať. Tak zhodnotila krok hlavy štátu politologička Darina Malová.

Podľa Malovej totiž Kiska požaduje od počiatku buď predčasné voľby alebo zásadnú rekonštrukciu vlády. "Návrh, ktorý predložil Pellegrini, rozhodne nemožno vydávať za zásadnú rekonštrukciu vlády. Ostáva tam veľa ministrov, ktorých mená sa veľmi často spájajú s korupciou," zhodnotila.

Malová pritom podotkla, že predstavitelia všetkých troch vládnych strán sa vyjadrili, že právo prezidenta nevymenovať vládu v navrhnutom zložení akceptujú. Aj tak však očakáva, že sa po rozhodnutí ozve premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD), ktorý nebude spokojný.

"Zareaguje zrejme negatívne, ale v záujme upokojenia celospoločenskej atmosféry predpokladám, že strana Smer-SD príde s ďalším návrhom," uviedla Malová. Podľa tej sa nedalo čakať, že politik formátu Roberta Fica príde so zásadnou rekonštrukciou vlády hneď na prvýkrát.

Malová je zároveň presvedčená, že so zmenou na svojich ministerských postoch by mala prísť aj strana SNS, konkrétne by mal byť podľa nej vymenený minister obrany Peter Gajdoš (SNS), okolo ktorého sú z jej pohľadu veľké pochybnosti.

Podľa politológa Pavla Baboša sa prezident snaží naďalej využívať ústavné kompetencie, ktoré má na to, aby vyvíjal čo najväčší tlak na dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho. Baboš si myslí, že vládna koalícia sa snažila situáciu ohľadom novej vlády zvládnuť skôr, ako by mohli byť v piatok (23.3.) ďalšie protesty na námestiach. To sa jej teraz pravdepodobne nepodarí.

Keďže Kiska dal Pellegrinimu čas práve do piatka, nová vláda i v prípade spokojnosti prezidenta už pravdepodobne nestihne získať ten istý deň dôveru v parlamente. "Môžu sa tak uskutočniť ďalšie protesty, ktoré budú vyvíjať tlak," skonštatoval politológ.

Kiska v prejave nepriamo naznačil, že sa mu nepozdáva nominácia Jozefa Ráža ml. z tímu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera na post ministra vnútra. "Dá sa to chápať, keďže sa o ňom píše ako o človeku, ktorý má kamarátsky vzťah s doterajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD)," poznamenal v tejto súvislosti Baboš.

Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini. Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatka (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.