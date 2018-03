Hrbatého prvá nominácia: Historická zmena v tíme Slovenska!

Šestica slovenských tenistov Lukáš Lacko, Andrej Martin, Martin Kližan, Jozef Kovalík, Norbert Gombos, Igor Zelenay figuruje v širšej nominácii nového daviscupového kapitána Dominika Hrbatého na zápas s Bosnou s Hercegovinou.

Duel 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny sa uskutoční 6.-7. apríla na antuke v bratislavskom NTC. Jeho víťaz postúpi do septembrovej baráže o svetovú skupinu.

V daviscupovej histórii pôjde o prvé vzájomne stretnutie medzi Slovenskom a Bosnou a Hercegovinou. Bude sa hrať v novom dvojdňovom formáte na dva víťazné sety. Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 16.00 h. V sobotu od 14.00 h sú na programe štvorhra a záverečné single. Hlavným rozhodcom bude Brit Phil Evans, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Nemec Timo Janzen a Tunisan Yassine Lakhdar. Slováci vlani v septembri v NTC ešte pod vedením Miloslava Mečířa zdolali v baráži Poľsko 4:1 a udržali sa v druhej lige.

Mečíř bol doteraz jediný kapitán daviscupového tímu v ére samostatnosti. Olympijský víťaz zo Soulu 1988 sa vlani na jeseň rozhodol, že zo zdravotných dôvodov nebude pokračovať vo funkcii. Hrbatý je v Davis Cupe slovenským rekordérom a v roku 2005 bol lídrom tímu, ktorý to dotiahol až do finále bojov o "šalátovú misu". V súboji proti Chorvátsku zdolal Maria Ančiča i Ivana Ljubičiča, Slováci však napokon prehrali 2:3.

Hrbatý oznámi užšiu nomináciu na zápas s Bosnou a Hercegovinou v priebehu budúceho týždňa. "Jedného hráča si nechám do rezervy pre prípad, ak by sa niekto zranil. Prípravu odštartujeme už v stredu, keď odcestujeme na sústredenie do španielskej Marbelly, kde sa budúci týždeň uskutoční challenger. Predstavia sa na ňom Kližan, Martin, Kovalík, Gombos i Zelenay. Lacko sa pripojí k tímu po skončení účinkovania na turnaji v Miami a v Marbelle bude trénovať. Chceme, aby sa tím stmelil a aby v ňom vládla dobrá atmosféra. Počas sústredenia i turnaja budú na programe spoločné večere a ďalšie akcie," informoval Hrbatý na utorňajšej tlačovej konferencii.

S nápadom zorganizovať spoločné sústredenie prišli hráči. "Chceli sme nejakú zmenu a toto bola výborná myšlienka. Uvažovali sme, či okrem sústredenia absolvujeme pred daviscupovým duelom aj turnaj a rozhodli sme sa, že budeme štartovať na challengeri v Marbelle," povedal Kližan, ktorý víta dvojdňový daviscupový formát. "Je to veľmi pozitívna zmena. Hráči musia počas roka odohrať množstvo turnajov a daviscupové týždne boli často dosť veľkou záťažou. Teraz aspoň ušetríme energiu."

Hrbatý považuje Bosnu a Hercegovinu za tvrdý oriešok. "Damir Džumhur je na 30. mieste svetového rebríčka ATP a vlani dosiahol skvelé výsledky. Zdolať ho bude veľmi náročné. Cesta k úspechu by mohla viesť cez bosniansku dvojku Mirzu Bašiča a cez štvorhru. Bašič preferuje hardy, na antuke hrá iba dva-tri turnaje do roka, čo by mohla byť pre našich chalanov výhoda. V debli sa spoliehame na Igora Zelenaya, ktorý je vo veľmi dobrej forme," uviedol pre TASR nový šéf slovenskej daviscupovej lavičky.