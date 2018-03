Navrhnutí ministri Ráž mladší a Laššáková: Takto reagujú na prezidentovo odmietnutie

Kandidát Smeru-SD na ministra vnútra Jozef Ráž mladší nateraz nebude rozsiahlo komentovať rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu navrhnutú Petrom Pellegrinim (Smer-SD).

"Plne rešpektujem rozhodnutie a názor pána prezidenta," odkázal v písomnom stanovisku. Kiska pri rozhodnutí nevymenovať novú vládu nepriamo narážal aj na Ráža mladšieho. Povedal, že "posledné, čo dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie a podozrenia, kto bol s kým na motorkách či oslave narodenín".

Krajská šéfka Smeru-SD nominovaná na ministerku kultúry Ľubica Laššáková rešpektuje rozhodnutie prezidenta. "Verejnosť to tak trošku aj čakala, nie som z toho smutná, akceptujem to," povedala Laššáková pre TASR. Nevie teraz odhadnúť, či bude aj pri druhom pokuse zostaviť vládu navrhnutá za kandidátku na ministerku kultúry. "Rozhodnutie prezidenta Kisku je také čerstvé, že sme o tom ešte nevraveli, v tejto veci by som nešpekulovala," dodala Laššáková.

Prezident Kiska v utorok oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini. Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatka (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.