Národniar Paška o súčasnej situácii: Rozhodne sa Smer-SD pre predčasné voľby?

Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude mať pri výbere nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť.

Pre TASR to uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa ktorého je možné, že Smer-SD sa rozhodne ísť cestou predčasných volieb.

"Som presvedčený, že Pellegrini sa požiadavky prezidenta bude snažiť naplniť a bude na to potrebovať dlhší čas. Je však možné, že práve táto požiadavka Andreja Kisku bude smerovať možno k tomu, že strana Smer-SD sa rozhodne pre iné riešenie súčasnej politickej krízy, ktoré môže smerovať až k predčasným voľbám," pripustil Paška.

Myslí si totiž, že ak by Smer-SD musel menovať do vlády odborníkov, ktorí nemajú žiaden vzťah k súčasným štruktúram Smeru-SD, znamenalo by to, že si strana nemôže uplatniť svoje právo zúčastniť sa na vládnutí svojimi nominantami, napriek tomu, že zvíťazili výrazne vo voľbách.

Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini. Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.