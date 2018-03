Dojatý Hapal po Futbalistovi roka: Krásna rozlúčka so Slovenskom!

Anketa o najlepšieho futbalového trénera roka 2017 na Slovensku mala prekvapujúco dvoch laureátov.

Na pondelkovom galavečeri v Hoteli Senec si ocenenia prevzali momentálne už bývalý kormidelník reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal a spolu s ním lodivod A-tímu Ján Kozák. Obaja získali v hlasovaní odborníkov zhodný počet 60 bodov. Na treťom mieste so 44 bodmi skončil Adrián Guľa, ktorý v sezóne 2016/2017 priviedol MŠK Žilina k zisku majstrovského titulu, na medzinárodnej scéne však so "šošonmi" dieru do sveta neurobil.

"Vnímam to veľmi pozitívne. Ako hráč a ani ako tréner som až doposiaľ žiadne individuálne ocenenie nezískal. Cítim sa skôr ako tímový hráč, preto som veľmi prekvapený, je to najväčšie ocenenie v mojej kariére," priznal Hapal, ktorý s dvadsaťjednotkou postúpil z náročnej kvalifikácie na ME 2017 tejto vekovej kategórie a na šampionáte v Poľsku jeho tímu iba tesne unikol postup zo základnej skupiny do semifinále.

Pred niekoľkými dňami dostal Hapal ponuku viesť pražskú Spartu a vábeniu najslávnejšieho českého klubu neodolal. "Teraz sa sústredím na pôsobenie v Sparte. Urobím maximum pre to, aby bola opäť úspešná. Uvidíme, čo bude o niekoľko rokov, ale dúfam, že sa na Slovensko ešte vrátim. Všade, kde som trénoval, som sa snažil pracovať najlepšie ako viem. Či to bolo v Čechách, Poľsku alebo na Slovensku, ale je pravda, že najviac úspechov som dosiahol práve tu. Som vďačný za šancu, ktorú som dostal pri kormidle reprezentácie do 21 rokov. Pre mňa táto cena znamená krásnu rozlúčku so Slovenskom," poznamenal pre TASR 48-ročný rodák z Kroměříža, ktorý už má za sebou dva remízové ligové súboje na lavičke nového zamestnávateľa.

Vzťah s Jánom Kozákom označil za perfektný. Dôkazom ukážkovej spolupráce realizačných tímov oboch reprezentácií bol okrem iného plynulý presun najlepších mladých hráčov ako Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda či Albert Rusnák do "áčka". "Mrzí ma len to, že sa reprezentácii nepodarilo prebojovať z kvalifikácie MS aspoň do baráže, ku ktorej jej chýbal bod. Som presvedčený, že z nej by išla na šampionát," dodal Hapal.

Jána Kozáka spoluvíťazstvo v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda prekvapilo. "Poviem pravdu, čakal som, že anketu o trénera roka vyhrá sólovo Pavel Hapal. Pre slovenský futbal odviedol kus dobrej práce či už ako tréner Žiliny, Senice alebo Nitry. Jeho snaženie vyvrcholilo pri kormidle národného tímu do 21 rokov, kde dal dokopy veľmi dobré mužstvo, z ktorého môžeme do budúcnosti čerpať aj my. Želám Pavlovi veľa šťastia a budem mu v ďalšej kariére držať palce. Dostal sa do Sparty, čo je pre neho ako trénera veľká výzva a nie každému sa to podarí. Určite mu k tomuto angažmánu pomohlo aj pôsobenie pri reprezentácii do 21 rokov," povedal päťnásobný laureát ankety, ktorý stručne zhodnotil futbalový rok 2017.

"Nebol pre nás úspešný z hľadiska nesplnenia cieľa postúpiť na majstrovstvá sveta. Hráčom však nemám čo vytknúť, podávali veľmi dobré a dobré výkony. Musíme však uznať aj kvalitu súperov, v silnej skupine sme obsadili druhé miesto pred Škótskom a Slovinskom. O postup sme bojovali až do konca." S národným tímom ho čakajú nové výzvy - kvalifikácia EURO 2020 a Liga národov. "Máme hráčov, ktorí už na medzinárodnej scéne niečo preskákali a popri nich sa do reprezentácie tlačia mladí. Vďaka mixu skúseností a mladíckej dravosti môžeme opäť poskladať mužstvo, ktoré sa bude usilovať o postup na majstrovstvá Európy," uviedol 63-ročný kouč.

Kozák v rámci povinností reprezentačného trénera pozorne sleduje dianie vo Fortuna lige. Na blížiaci sa turnaj King's Cup v thajskom Bangkoku nominoval až piatich hráčov z klubov najvyššej domácej súťaže, ktorú po druhom kole nadstavbovej časti vedie Spartak Trnava s 10-bodovým náskokom pred Slovanom Bratislava. Reprezentačný lodivod pre TASR prezradil, komu by doprial majstrovský titul. "Trnava má kompaktné mužstvo. Každý čaká, že už zakopne a prehrá nejaký zápas, ale stále sa jej výsledkovo darí držať si pred súpermi veľký náskok. Všetci majitelia, ktorí do svojich klubov investovali veľa peňazí, už zažili radosť zo zisku titulu. Ten ešte chýba pánovi Poórovi a práve jemu a Trnave by som po dlhých rokoch doprial, aby sa z neho tešili," poznamenal Kozák.