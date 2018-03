Pokročili: USA pripravujú prevoz väzňa z Guantánama do Saudskej Arábie

Spojené štáty pokročili v príprave repatriácie ďalšieho väzňa, ktorého zadržiavajú na svojej základni Guantánamo na Kube.

Oznámila to americká armáda, napísala v noci na utorok agentúra Reuters. Ak sa prevoz väzňa zo základne uskutoční, bude to vôbec prvá takáto repatriácia od nástupu terajšieho republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa do funkcie.

Do vlasti by sa mal vrátiť Saudský Arab Ahmad Muhammad Haza Darby, ktorý sa v roku 2002 podieľal na útoku teroristickej siete al-Kájda na francúzsky ropný tanker pri pobreží Jemenu. Darby sa vo februári 2014 k činu priznal a na základe dohody o vine a treste vyhovel tento rok vo februári podmienkam pre prevoz do Saudskej Arábie. Transfer sa síce omeškal, teraz ale Pentagon tvrdí, že sa jeho odchod z Guantánama priblížil. USA teraz vyčkávajú na záruky od Rijádu. Časový harmonogram presunu zatiaľ známy nie je.