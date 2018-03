Je rozhodnuté: Futbalistom roka sa stal slovenský rekordér!

Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2017 sa stal obhajca tohto titulu Marek Hamšík.

Pre stredopoliara talianskeho SSC Neapol je to rekordný siedmy triumf v prestížnej ankete, v ktorej dominoval aj v rokoch 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016. V 25. ročníku existencie ankety sa premiérovo stalo, že ju päťkrát za sebou ovládol jeden muž. Hamšík už minulý rok prekonal rekord Dušana Tittela, ktorý anketu vyhral trikrát za sebou v rokoch 1995 až 1997.

Kapitán Neapola vyhral aj anketu slovenský Futbalista štvrťstoročia, v ktorej na druhé miesto odsunul už zosnulého Petra Dubovského, resp. na tretie Ľubomíra Moravčíka.

Tridsaťročný špílmacher SSC dostal od 33 hlasujúcich odborníkov celkovo 325 bodov a na druhé miesto odsunul obrancu Interu Miláno Milana Škriniara. Ten pred rokom prenikol ako nováčik do desiatky (10. miesto), teraz ale už vyskočil na 2. pozíciu. Na víťaza stratil 38 bodov. Tretie miesto získal úplný nováčik v desiatke Stanislav Lobotka zo španielskej Celty Vigo (249 bodov). Štvornásobný víťaz Martin Škrtel z Fenerbahce Istanbul skončil štvrtý (228). Na ďalších priečkach sa umiestnili piaty Ján Ďurica z Trabzonsporu (145), na delenom šiestom mieste Adam Nemec z Dinama Bukurešť a Peter Pekarík z Herthy Berlín (131), na ôsmom Róbert Mak z PAOK Solún (70), na deviatom Juraj Kucka z Trabzonsporu (41) a desiatku uzavrel Albert Rusnák z Real Salt Lake (36).

Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov získal obranca Denis Vavro z FC Kodaň. Na tróne vymenil Milana Škriniara. Uspel v konkurencii druhého Lászlóa Bénesa z Borussie Mönchengladbach, resp. tretieho Samuela Mráza z MŠK Žilina.

Najlepším slovenským trénerom sa stala dvojica - český odborník Pavel Hapal a obhajca Ján Kozák, kouč slovenského "áčka". Bývalý lodivod SR 21, s ktorou hral na ME 2017 v Poľsku, iba pred niekoľkými dňami prebral pražskú Spartu. Tretí skončil kormidelník MŠK Žilina Adrián Guľa.

Najlepšou Futbalistkou roka sa už siedmykrát celkovo a piatykrát v sérii stala Dominika Škorvánková z Bayernu Mníchov. Uspela v konkurencii Alexandry Bíroovej (SKN St. Pölten) a Márii Mikolajovej (Partizán Bardejov). Cena fanúšikov sa ušla Milanovi Škriniarovi. Na pondelňajšom slávnostnom vyhlásení uviedli do Siene slávy slovenského futbalu (SSSF) päť veľkých osobností - in memoriam duo Anton Malatinský a Andrej Kvašňák, resp. trio Anton Urban, Ladislav Petráš, Marián Masný sa osobne predstavilo na pódiu.

Laureáti prebrali ceny v seneckom hoteli Senec, iba niekoľko hodín pred odletom na prípravný turnaj Kráľovský pohár (King's Cup) v thajskom Bangkoku. Tam sa v semifinále vo štvrtok 22. marca stretnú so SAE, duel o umiestnenie sa bude hrať v nedeľu 25. marca proti jednému z dua Thajsko - Gabon.



Hlasy laureátov:

Marek Hamšík: "Úplne som s obhajobou nepočítal. Som šťastný, že sa mi to podarilo. Vidno, že mladí sa na nás tlačia, či už Škrinka alebo Stanley Lobotka. Obaja mali skvelé sezóny. Je ťažšie obhájiť, ako vyhrať. Dúfam, že mi vydrží zdravie a budem mať šancu obhajovať. Stále je to prestížne ocenenie a veľmi si ho vážim. Veľký okamih v roku 2017 bolo dobehnutie Diega Maradonu. Je to veľký míľnik pre klub aj Neapol. Triumf v ankete Futbalista štvrťstoročia je ohromná vec pre mňa. Je to úžasné. V reprezentácii túžim ešte raz sa dostať na veľký turnaj. A najmä, scudetto je najviac. Je to môj skrytý sen a dúfam iba v neho."



Milan Škriniar: "Cena fanúšika je pre mňa veľká vec. Je to super, lebo sú to fanúšikovia, ktorí to sledujú. Do konca júna som bol hráčom Sampdorie, za ktorú som podával stabilné výkony. Potom prišlo sklamanie na EURO v Poľsku, mali sme na to, aby sme išli ďalej. Potom prišlo druhé sklamanie s reprezentačným áčkom, keď sme nepostúpili na MS. Bohužiaľ, ale tak to vo futbale chodí. Budem spomínať na krajšie momenty, ako prestup do Interu Miláno a tamojšie výkony. Strelil som aj pár gólov. Že bude Marek Hamšík víťaz som viac menej vedel. Je to skvelý hráč a verím, že to ešte pár rokov potiahne."



Ján Kozák: "Poviem pravdu, čakal som, že anketu o trénera roka vyhrá sólovo Pavel Hapal. Pre slovenský futbal odviedol kus dobrej práce, ktorá vyvrcholila pri kormidle národného tímu do 21 rokov. Dal dokopy veľmi dobré mužstvo, ktoré nás solídne reprezentovalo na vlaňajších ME do 21 rokov. Do budúcnosti mu želám veľa šťastia, dostal sa do Sparty, čo je veľká výzva a nie každému sa to podarí. Určite mu k tomu pomohlo aj pôsobenie pri reprezentácii do 21 rokov. Samozrejme, že ma spoluvíťazstvo v ankete teší a pre mňa je prekvapujúce. Minulý rok totiž nebol pre náš národný tím výsledkovo úspešný, nepostúpili sme na svetový šampionát. Hráčom však nemám čo vytknúť, podávali veľmi dobré a dobré výkony."



Pavel Hapal: "Víťazstvo v ankete vnímam veľmi pozitívne. Musím povedať, že v hráčskej i trénerskej som doposiaľ individuálne ocenenie nikdy nezískal. Skôr sa cítim ako tímový hráč. Som z neho veľmi prekvapený, je to pre mňa najväčšie ocenenie v kariére. Som naozaj vďačný za túto trofej. Je to krásna rozlúčka so Slovenskom, verím, že sa sem niekedy vrátim. Teraz sa sústredím na moje pôsobenie v Sparte Praha, ale uvidíme, čo bude o niekoľko rokov."



Denis Vavro: "Chcem ísť v šľapajach Miňa Škriniara, preto som rád, že som rok po ňom získal cenu v tejto kategórii. Vlaňajšok bol veľmi úspešný, získal som titul so Žilinou a prestúpil som do Kodane. Dánska liga je silovejšia, čo mne vyhovuje. Som spokojný. Veľmi si túto cenu vážim a verím, že budem podávať také výkony, aby som tu mohol byť aj o rok."