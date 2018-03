Z Hollywoodu do politiky: Hviezda Sexu v meste kandiduje za guvernérku New Yorku

Americká herečka Cynthia Nixon (51), jedna z hviezd seriálu Sex v meste, sa chce uchádzať o guvernérske kreslo štátu New York.

V pondelok na twitteri oznámila, že sa v demokratických primárkach, z ktorých vzíde oficiálny stranícky kandidát, postaví terajšiemu guvernérovi Andrewovi Cuomovi. Cuomo chce v novembrových voľbách získať tretí guvernérsky mandát. "Milujem New York a dnes oznamujem svoju kandidatúru na guvernérku," napísala herečka na twitteri.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Cynthia Nixon, ktorá sa dlhodobo angažuje vo verejných občianskych aktivitách, v minulosti uvádzala, že o možnej kandidatúre uvažuje, oficiálne ju ale potvrdila až dnes. Trojnásobná matka, ktorá sa otvorene hlási k homosexualite, v nedávnych prejavoch opakovane vyzývala demokratov, aby sa namiesto politickej stratégie strany stojacej proti republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi dôrazne zamerali na svoju liberálnu identitu. Nixonová je vnímaná ako spojenec newyorského starostu Billa de Blasioa, ktorý sa s Cuomom v mnohých názoroch rozchádza.

Preložíte správne 10 slov? Tento kvíz z angličtiny by mal zvládnuť už začiatočník

Demokrati podobne ako republikáni najskôr v straníckom hlasovaní vyberú kandidáta na guvernéra, ktorého potom do novembrových volieb postavia. U demokratov záujem vedľa súčasného guvernéra a Nixonovej vyjadril tiež Terry Gipson, bývalý člen Senátu štátu New York. Prieskumy verejnej mienky v straníckych voľbách jasne favorizujú guvernéra, podľa inštitútu Siena Research by Cuomo získal 60 percent hlasov a Nixonová 19 percent.