Margáretke museli lekári zlomiť panvu, dnes reprezentuje Slovensko: Jej kvality ocenila aj Helena Vondráčková!

Žne jeden úspech za druhým!

Margarétka Ondrejková má síce len 14 rokov, no už svojím zlatom v hrdle ohúrila rad slávnych spevákov.

Helena Vondráčková, Leona Machálková či Miro Žbirka vyjadrili útlej dievčine z Čachtíc obrovský obdiv - tínedžerka totiž vyhrala spevácku súťaž Sanremo Junior v Prahe, kde boli spomínaní umelci v porote. Nadanú školáčku teraz čaká celosvetová súťaž v Taliansku, kde bude reprezentovať Slovensko. Pred obrovským triumfom jej však osud uštedril pár poriadnych rán.

Ôsmačka Margarétka (14) to nemala v živote jednoduché. Pred pár rokmi začala mať problémy s nohami. „Lámali sa jej bedrové kosti. Lekári jej museli zlomiť panvu. Dcérka podstúpila náročnú operáciu. Bola niekoľko dní v sadre a len na posteli. Neskôr chodila celé dva roky len o barlách,“ hovorí o dcére mama Barbora. Podľa jej slov Margarétka dostala hlas do kolísky. „Keď mala 3 roky, hrala si na detskom klavíri, spievala a stalo sa to jej koníčkom,“ opisuje s tým, že šikovné dievčatko postupne vyhralo takmer všetky detské súťaže. „Keď spievala v Trenčíne a vyhrala ďalšiu súťaž, všimla si ju jedna učiteľka spevu a ujala sa jej,“ pokračuje Barbora.

V Taliansku bez rodiny

Margarétka sa nedávno sa zúčastnila na speváckej súťaži v Prahe, kde suverénne zvíťazila. „Má veľký rozsah hlasu. To, že reprezentovala Slovensko v Prahe a vyhrala súťaž je veľká vec,“ hovorí učiteľka umeleckej školy Lenka Záhorcová. Pre samotnú tínedžerku bola súťaž veľkou skúsenosťou. „Boli tam tí najlepší speváci. Helena Vondráčková mi vyjadrila obdiv a povedala, že som veľký talent. Bola to pre mňa obrovská pocta,“ teší sa ôsmačka. Už v apríli ju čaká postup na medzinárodnú spevácku súťaž v talianskom Sanreme. „Veľmi sa teším. No trápi ma, že nemôže ísť so mnou mamina a brat. Všetko si musíme platiť sami, cestu aj ubytovanie, a nemáme na to. Pôjde so mnou len otec.“ smúti Margarétka, ktorá verí, že napriek tomu, že bude bojovať bez milovaných príbuzných, súťaž vyhrá.