Legendárny Schwarzenegger oslávil sedemdesiatku: Cvičím každý deň!

Herec a kulturista Arnold Schwarzenegger oslávil sedemdesiatku.

Vďaka športovo aktívnemu životnému štýlu sa vraj ale cíti maximálne na päťdesiat. Bývalý guvernér štátu Kalifornia vraj nemá iné pocity, ako mal v roku 1998.

"Cítim sa rovnako ako pred dvadsiatimi rokmi. Je to len údaj v mojom pase alebo na mojom vodičáku, ale cítim sa rovnako ako pred dvadsiatimi rokmi. Cítim sa osobne veľmi dobre. Posilujem. Točím si filmy. Môj život je úžasný. Cítim sa užitočný a produktívny," uviedol Arnold v rozhovore pre The Project.

Rodák zo Štajerska trénuje každé ráno, žiadne nikdy nevynechá, a dáva si vždy zabrať viac, než si myslí, že znesie.

"Dvíham činky zakaždým, chodím do posilňovne každý deň. Jazdím na bicykli, dvíham činky, Lyžujem, robím všetko ostatné. Vstávam o piatej ráno a do posilňovne idem na bicykli. Som tam hodinu, potom idem domov a dám si raňajky. Môj deň začína takto. Než vôbec odídem do kancelárie, už mám dennú dávku za sebou," uzavrel Schwarzenegger.