Dane, poplatky, registrácia: Ako prenajať bývanie cez Airbnb?

Niekoľkonásobne krajšie. Niekoľkonásobne lacnejšie.

Tak sa dajú zhodnotiť ponuky cez internetovú komunitu Airbnb. Ponuky prenájmu na pár dní využívajú ľudia po celom svete a záujmu sa začína tešiť aj na Slovensku. Tak ako každé podnikanie, aj toto však podlieha registrácii na daňovom úrade. Ako to funguje a aké sú riziká či výhody?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako si nájsť ubytovanie

navštívte stránku www.airbnb.com

zadajte si mesto a dátum, kedy plánujete prísť

systém vám vyhodí ponuky

pri každej ponuke sa objaví osoba, ktorá prenájom ponúka, a stačí

jej napísať

jej napísať s prenajímateľom si dohodnete detaily a platbu

Keď chcete prenajímať

ak prenajmete nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, musíte sa registrovať na daňovom úrade

urobiť to treba do konca nasledujúceho mesiaca, keď ste nehnuteľnosť prenajali

na daňovom úrade predložíte vyplnenú žiadosť o registráciu, tlačivo je aj na stránke finančnej správy

zaregistrujú vás do 30 dní od podania žiadosti, pridelia vám daňové identifikačné číslo (DIČ)

Kedy ste oslobodení od dane

príjem z prenájmu do 500 € ročne je oslobodený od dane z príjmov

ak podávate daňové priznanie, zahrniete doň len príjem nad 500 €

od príjmov z prenájmu si môžete odčítať preukázateľné výdavky, napr. na energie

POZOR !

- ak správca dane zistí, že ste si nesplnili registračnú povinnosť, vyzve vás, aby ste to urobili

- ak výzve nevyhoviete v určenej lehote, daňový úrad vás zaregistruje z úradnej moci

Príklad ubytovania na Slovensku

Bratislava, apartmán v centre

16 eur/noc (3 hostia)

Banská Štiavnica, rodinný dom

22 eur/noc (3 hostia)

Domaša, drevený zrub

43 eur/noc (8 hostí)

Nespokojní susedia veľa nezmôžu

Slavomír Slávik, advokát

- Čo sa týka ubytovania ľudí vo svojom byte, z hľadiska susedských vzťahov platia rovnaké pravidlá ako pre majiteľa bytu. Prípadný hluk v nočných hodinách môžu susedia riešiť pro­stredníctvom správcu či polície. V spoločných priestoroch by mohli takto ubytované osoby postihovať len vtedy, ak by z ich strany dochádzalo k ničeniu spoločného majetku alebo neprimeraným zásahom do vlastníckych práv iných vlastníkov bytov (napr. fajčenie v spoločných priestoroch, poškodzovanie osvetlenia a pod.). Samotný prechod takto ubytovaných osôb, resp. ich pohyb po chodbe nie je možné chápať ako negatívne konanie, proti ktorému by mohli ostatní vlastníci namietať.

Ďalšia daň pre prenájom cez web

Marcela Bošková, Slovenská komora daňových poradcov (SKDP)

- Od 1. januára 2018 musia zahraničné weby sprostredkúvajúce ubytovanie zdaňovať príjmy na Slovensku a mali by si tu aj zaregistrovať stálu prevádzkareň. Keďže tak neurobili, táto povinnosť sa presunula na prenajímateľov. Ak teda sprostredkovateľský web, napríklad Airbnb, nemá u nás nahlásenú stálu prevádzkareň, zdaňuje poplatky občan. Z poplatku, ktorý platí sprostredkovateľovi, musí strhnúť zrážkovú daň vo výške 19 % alebo 35 % (podľa sídla spoločnosti) a tú zaplatiť daňovému úradu. Vždy po skončení mesiaca pošle formulár na daňový úrad, kde vyčísli zrážkové dane a zaplatí ich. Termín je 15 dní po skončení mesiaca. Platenie zrážkových daní je zatiaľ problematické a SKDP si myslí, že je v rozpore so zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia. Slovensko sa preto vystavuje hrozbe súdnych sporov.

Airbnb v číslach:

65-tisíc miest

191 krajín

160 miliónov hostí

150 miliónov používateľov