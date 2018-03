Najväčšie kauzy Ficovej vlády: Otvorí prípad Hedvigy Malinovej nový minister?!

Nekonečný príbeh. Kauza Hedvigy Malinovej straší slovenskú spoločnosť už takmer 12 rokov.

V decembri 2016 si prípad prevzala maďarská prokuratúra, ktorá mala rozhodnúť, či trestné stíhanie zastaví, alebo pridelí súdu. Zatiaľ je v tejto veci úplne ticho. Advokáta Malinovej Romana Kvasnicu zaujíma, či nový minister spravodlivosti, ktorý ju kedysi zastupoval, očistí jej menom, alebo pôjde v Kaliňákových šľapajach.

Skutok sa nestal. Tak skončilo vyšetrovanie prípadu Hedvigy Malinovej, ktorá ešte ako študentka nahlásila v auguste 2016 na polícii, že ju zbili neznámi muži, pretože hovorila po maďarsky. Policajti údajne nútili mladú ženu priznať sa, že si útok vymyslela: „Šiesti policajti na mňa kričali, aby som sa priznala, že klamem. Hrozili mi, že ak sa nepriznám, dajú ma do väzby,“ uviedla. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák povedal, že z celého výsluchu je urobený videozáznam a že nie je problém dokázať, že tvrdenia o vynucovaní priznania sú klamstvom. To, že si to Malinová celé vymyslela, tvrdil ešte aj pred pár dňami, keď sa lúčil so svojou stoličkou.

Prípad riešia v Maďarsku

Hedviga prešla aj na detektore lži v zahraničí. Jej advokát Roman Kvasnica je zvedavý, ako sa k tomuto prípadu a očisteniu jej mena postavia bugárovci. Zaujíma ho najmä postoj novonavrhnutého ministra spravodlivosti Gábora Gála, ktorý bol kedysi Hedviginým obhajcom. „Čakáme, že sa zmení vedenie polície, a vinníci budú postavení pred súd,“ vyhlásil advokát. Gál sa k svojej chránenkyni ani k prípadnému otvoreniu celej kauzy do skončenia uzávierky nevyjadril. Prípad sa koncom roka 2016 dostal na Generálnu prokuratúru do Maďarska, pretože Malinová tam má trvalé bydlisko a je ich štátnou občiankou. „Slovenské štátne orgány neboli schopné postupovať zákonným spôsobom,“ dodal Kvasnica s tým, že zatiaľ nebolo vytýčené žiadne pojednávanie.

Časová os prípadu

25. 8. 2006 - Hedviga nahlásila na polícii útok.

11. 9. 2006 - Polícia zastavila trestné stíhanie, pretože: „je nepochybné, že sa skutok nestal“.

10. 11. 2006 - Polícia dostala trestné oznámenie voči Hedvige pre podozrenie z krivej výpovede.

29. 11. 2006 - Hedviga prešla v zahraničí na detektore lži.

28. 9. 2011 - Ministri vlády Ivety Radičovej odhlasovali dohodu o zmieri s Hedvigou v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva.

20. 12. 2013 - Malinová prijala maďarské občianstvo.

2. 4. 2014 - Generálna prokuratúra obžalovala Hedvigu z krivej výpovede.

28. 9. 2015 - Mal sa začať proces, no odročili ho.

27. 12. 2016 - Generálna prokuratúra v Maďarsku prevzala prípad.