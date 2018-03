Kaliňáka má na ministerstve vnútra nahradiť syn rockera Joža Ráža: Tvrdé slová politológa!

Takto to poskladali. Novým ministrom vnútra bude Jozef Ráž ml., ktorý doteraz šéfoval služobnému úradu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (39).

Dohodlo sa na tom predsedníctvo Smeru. Premiér Robert Fico (53) tak naplnil požiadavku, aby kreslo po Robertovi Kaliňákovi (46) prevzal nestraník. Svojich nových či staronových ministrov si vybrali aj ostatné koaličné strany. K tomu, aby sa Peter Pellegrini (42) stal premiérom, tak už stačí potvrdenie aspoň 76 hlasov v parlamente.

Zatiaľ čo SNS do vynovenej vlády ide so svojimi terajšími ministrami, Most-Híd nahradí odchádzajúcu ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú Gáborom Gálom, v Smere nastalo viacero zmien. Fico sa bude venovať strane a po odklepnutí vlády v parlamente sa asi ani ne­ujme poslaneckej stoličky. „Možno to má aj svoje čaro, že došlo k týmto udalostiam,“ povedal Fico, ktorý predstavil aj ďalšie zmeny. Pellegriniho úrad pre informatizáciu povedie košický primátor Richard Raši, no stoličku vicepremiéra obsadí Peter Kažimír. Kreslo ministra kultúry napokon nezíska ani Erik Tomáš či Dušan Jarjabek. Povedie ho žena - Ľubica Laššáková, ktorá sa len nedávno stala krajskou šéfkou Smeru v Banskej Bystrici. Prekvapivo na svojom poste ostáva minister práce Ján Richter (61). Fico sa vrátil aj k svojmu podávaniu demisie prezidentovi Andrejovi Kiskovi (56), keď čelil kritike za to, ako sa správal. Vyhlásil, že prezidentovi ponúkol aj možnosť predčasných volieb, a to dokonca s dvoma termínmi júl a september. „Navštívili sme pána Kisku s pánom Dankom a pánom Bugárom večer predtým. Ja som to akceptoval,“ povedal Fico. Kiska sa dnes vyjadrí, či Pellegriniho naozaj poverí zostavením vlády.

Vybrali Druckyho chlapca

Jozef Ráž ml. je synom lídra Elánu. Začínal v kancelárii exministra obrany Martina Fedora. Pôsobil aj v Slovenskej pošte. Práve tam sa spoznal s Tomášom Druckerom, ktorý si ho vzal na ministerstvo zdravotníctva. Pellegrini zdôraznil, že pôvodne mal záujem o to, aby ministerstvo prevzal terajší šéf rezortu Drucker. Ten mu však odporučil svoju pravú ruku Ráža. Výber vysvetlil tým, že na ministerstve vnútra štát potrebuje krízového manažéra. Smer zároveň naplnil požiadavku aj Mosta-Hídu, aby v súčasnej kritickej spoločenskej situácii na Kaliňákovo kreslo nenastúpil smerák. „Nechceli sme niekoho, kto sa angažuje v strane. Ide nám o profesionálneho človeka, ktorý upokojí situáciu a nebude atakovaný len za to, že je smerák. Chceli sme ukázať, že nám ide o profesionála, ktorý má šancu upokojiť situáciu a nebude ho nikto upodozrievať, že presadzuje stranícke záujmy,“ doplnil Pellegrini.

Práve s verejnou mienkou a vážnymi podozreniami o prepojení organizovaného zločinu na politické špičky sa bude musieť syn slávneho otca vysporiadať. Fico ani Pellegrini sa nevyjadrili, či súčasťou dohody koaličných strán je aj okamžitý odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Minister vnútra - Jozef Ráž (39), nominant Smer-SD

je synom známeho speváka Joža Ráža zo skupiny Elán

Začínal ako pondikateľ v gastronómii

pôsobil v rezorte obrany aj na Slovenskej pošte

Drucker ho dosadil na pozíciu vedúceho služobného úradu na ministerstve zdravotníctva

Nominácia Ráža hraničí s nezodpovednosťou

Ján Baránek, politológ

- Pri nových členoch vlády ma najviac vyrušuje meno Jozefa Ráža. Je to človek bez skúseností a jeho nominácia hraničí s nezodpovednosťou. Určite to bude aspoň zo začiatku viesť pani Saková. Nie som si istý, či sa stihne vôbec za dva roky zorientovať v problematike, lebo v rámci polície sú neskutočné tlaky a súperenia. Chápem to tak, že Smer chcel upokojiť situáciu, dať tam nestraníka, ale neviem, či to bola dobrá voľba. Kvitujem ale, že nakoniec sa nestal ministrom kultúry Erik Tomáš.

Nové tváre

Minister spravodlivosti - Gábor Gál (43), Most



začínal ako poslanec SMK ešte v roku 2002

s Bugárom zakladal v roku 2009 Most

vyštudoval právo a pôsobil ako advokát

zastupoval Hedvigu Malinovú v začiatkoch jej prípadu

Ministerka kultúry - Ľubica Laššáková Smer-SD

absolvovala Katedru rozhlasovej a televíznej žurnalistiky na Filozofi ckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

mestská a krajská poslankyňa v Banskej Bystrici

krajská predsedníčka Smeru

Vicepremiér pre investície a vicepremiér - Richard Raši (46), Smer-SD

pracoval ako lekár úrazovej chirurgie

do funkcie ministra bol vymenovaný v roku 2008

dvakrát bol zvolený za primátora Košíc, zároveň bol neúspešný v boji o županskú stoličku

Staronové tváre

Minister práce - Ján Richter (61), Smer-SD

vyštudoval Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu (VUML) aj právo v Banskej Bystrici

od roku 2006 je poslancom Národnej rady

od roku 2012 riadi rezort práce a sociálnych vecí

Minister životného prostredia a podpredseda vlády - László Sólymos (48), Most

v roku 2009 sa podieľal na založení strany Most-Híd

od roku 2010 pôsobil ako poslanec Národnej rady

2016 bol vymenovaný do funkcie ministra životného prostredia

Minister dopravy - Árpád Érsek (59), Most

pôsobil ako reprezentačný tréner slovenskej reprezentácie v šerme

v roku 2010 sa stal štátnym tajomníkom ministerstva dopravy

v roku 2016 sa stal ministrom dopravy, keď vystriedal Romana Brecelyho

Ministerka pôdohospodárstva a podpredsedníčka vlády Gabriela Matečná (53), SNS

od roku 2008 pracovala v Slovenskom pozemkovom fonde

generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu

v roku 2016 ju nominovala strana SNS na post ministerky pôdohospodárstva

Minister obrany - Peter Gajdoš (58), SNS

bol zástupcom Slovenska pri Vojenskom výbore NATO

v rokoch 2013 až 2016 zástupcom náčelníka Generálneho štábu OS SR

od roku 2016 pôsobí ako minister obrany

Ministerka školstva - Martina Lubyová (67), SNS

v rokoch 2010 a 2013 riadila Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied

vyučovala štatistiku a sociálnu štatistiku

do úradu ministerky školstva nastúpila v roku 2017, keď vystriedala Petra Plavčana

Minister zahraničných vecí - Miroslav Lajčák (54), Smer-SD

pôsobil ako vysoký predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu

vysoký predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu minister zahraničných vecí pôsobí od roku 2009

v máji 2017 bol zvolený za predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN

Minister financií a vicepremiér - Peter Kažimír(49), Smer-SD

v 90. rokoch pracoval ako asistent daňového poradcu v právnickej kancelárii pôsobil v 11 firmách

do Národnej rady sa dostal v roku 2006

od roku 2012 riadi rezort financií

Minister hospodárstva - Peter Žiga (45), Smer-SD

bol konateľom vo viacerých slovenských a zahraničných firmách

v rokoch 2012 až 2016 zastával post ministra životného prostredia

od roku 2016 sedí na stoličke ministra hospodárstva

Minister zdravotníctva - Tomáš Drucker (39), Smer-SD