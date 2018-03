Hokejista Andrej Sekera na rovinu: Čo sa musí stať, aby prišiel na MS?

Na túto sezónu nebude spomínať v najlepšom! Reč je o obrancovi Edmontonu Andrejovi Sekerovi (31), ktorý je opäť zranený.

V nedeľňajšom zápase mu nastrelili členok a niekoľko dní bude pauzovať. Denníku Nový Čas prezradil, že ak bude po sezóne zdravý, tak veľmi rád príde reprezentovať Slovensko na májový šampionát v Dánsku.

Sekera odohral v tejto sezóne zatiaľ iba 30 zápasov. A to z toho dôvodu, že po vlaňajšej operácii kolena sa do zostavy Edmontonu vrátil až v decembri. Začiatkom februára tohto roku opäť vynechal niekoľko zápasov po zásahu pukom do tváre a teraz bude chýbať pre problémy s členkom.

„Priznám sa, že tento ročník som si predstavoval inak, ale aj takéto situácie sa stávajú a patria k športu,“ povedal na úvod Sekera, ktorý odstúpil zo zápasu na ľade Tampa Bay (1:3) po druhej tretine. „Dostal som pukom do členka, ale našťastie to nemám zlomené. Niekoľko dní však budem bez hokeja,“ reagoval na margo svojho zranenia. Nielen Sekerovi, ale ani celému Edmontonu sa v tejto sezóne nedarí a 10 duelov pred koncom základnej časti je jasné, že v bojoch o play-off budú chýbať.

„Oproti minulej sezóne je táto veľkým sklamaním. Nehrali sme dobre vo všetkých činnostiach, či už v obrane, alebo v útoku. Nešli nám presilovky, a to je dôvod, prečo nepostúpime do bojov o Stanleyho pohár.“ Sekera si môže sezónu predĺžiť v národnom tíme a obliecť dres na májovom šampionáte v Dánsku. „Vždy keď som mohol, tak som rád reprezentoval. A inak to nie je ani teraz. Máme nové mladé a dravé mužstvo, dobrého trénera, takže ak budem zdravý, tak prídem,“ potešil fanúšikov Sekera.