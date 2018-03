Dôvod na oslavu: Dcéra známeho hokejistu je šampiónkou v thajskom boxe!

Športová família má opäť dôvod na oslavu! Viktória Lipianska (21), dcéra známeho hokejistu a dnes trénera, sa stala šampiónkou v thajskom boxe.

V Thajsku získala titul WMF ProAm, pričom si splnila hneď dva sny naraz: „Bojovať v Bangkoku a navyše vyhrať! Dva z množstva mojich snov sú týmto splnené,“ raduje sa mladá Bratislavčanka.

Ako dcéra známeho hokejistu mala k športu vždy blízko, aj keď toľko krvi a modrín možno Ján Lipiansky neutŕžil za celú kariéru... Hrával pritom za reprezentáciu, získal ligové tituly so Slovanom, bol v HC Košice aj kapitánom Zvolena.

„Po fyzickej stránke ma pripravujú moji dvaja najobľúbenejší veteráni športu. Môj tatino a bývalý zápasnícky šampión Jožko Lohyňa. Čo sa týka thajského boxu, pripravujem sa s mojím priateľom Kubom Benkom,“ prezradila Viktória, ktorá sa už vlani v Bielorusku stala európskou šampiónkou.

Sama sa už venuje aj nádejným bojovníčkam a trénuje ich. Vyzýva dievčatá, aby sa muay thai nebáli! „Je to tvrdý šport, tréningy sú náročné, treba sa do toho dostať postupne. Nikto nikoho nebude tĺcť na prvom tréningu ani nič podobné. Určite sa netreba báť, každý si to zamiluje.“