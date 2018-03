Hamšíka mrzí absencia: Ľutujem, že nemôžem ísť s chalanmi!

Slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka mrzí, že nepomôže národnému tímu v zápasoch v exotickom Thajsku.

Z účasti v nich ho vyradilo zranenie stehenného svalu v nedeľňajšom zápase Serie A proti FC Janov (1:0).

Rozsah a povaha zranenia ešte nie sú celkovo známe, nasledovať budú lekárske vyšetrenia, ktoré určia dobu absencie. "Pýtal som sa dole. Pichnutie je nepríjemné, uvidíme ako to bude ďalej. S pánom trénerom Tarkovičom sme boli v kontakte. Zápas videli aj v priamom prenose. Keď idete dole takto skoro, nie je to dobré znamenie," povedal kapitán SSC na pondelňajšom stretnutí s médiami v Senci. Tridsaťročného stredopoliara, jedného z najväčších favoritov na zisk rekordného siedmeho titulu Futbalista roka SR neúčasť v najbližších dueloch mrzí. "Je to zaujímavá destinácia so zaujímavými mužstvami. Mrzí ma, že nemôžem ísť s chalanmi. Nebol som s nimi totiž dlhú dobu."

Nováčikom vo výbere je krídelník DAC Dunajská Streda Erik Pačinda. Ten prišiel na zraz napriek nedeľnej prehre na Pasienkoch so Slovanom Bratislava (0:2) v dobrej nálade. "Mám fantastické pocity, že som tu. Musím prepnúť na reprezentáciu. Dúfam, že nám to vyjde. Veľmi sa teším na zápasy. Včera sme prehrali, teraz sa ale musím sústrediť na dianie tu," povedal pre TASR.

Výber reprezentačného trénera Jána Kozáka čaká v thajskom Bangkoku v semifinále Kráľovského pohára SAE. Následne v zápase o umiestnenie jeden z dvojice Thajsko - Gabon. "O súperoch sa priznám, že neviem absolútne nič. A takto ďaleko tiež cestujem prvýkrát. Ale myslím si, že to pre nás bude dobrá skúsenosť. Musíme sa presadiť vlastným futbalom. To prízvukuje aj pán tréner. Musíme sa na zápasy dobre pripraviť. A dôležitá bude aj aklimatizácia, hoci bude veľmi krátka," dodal.