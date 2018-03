Zuzana Plačková si chce dať zmenšiť prsia: Pozrite, ako bude vyzerať po radikálnom zákroku!

Pôjde pod nôž! Zuzana Strausz Plačková (26) sa preslávila svojimi prsiami, ktoré si v minulosti nechala zväčšiť hneď dvakrát.

S postupom času prešiel radikálnou zmenou aj jej zovňajšok. Najnovšie sa Plačková zamerala opäť na svoje legendárne poklady. Zuzanu totiž obrovské prsia omrzeli a najbližší chirurgický zákrok jej 800 ml vnady zmenší o polovicu. Prečo sa Zuzana zbavuje svojho XXL hrudníka?

Zuzana Strausz Plačková si na svoje prsia vždy potrpela a ich proporcie si dala zväčšiť dvakrát. Po prvý raz to bolo v roku 2010, keď si svoju hruď obohatila na 525 ml a o tri roky neskôr ešte pritvrdila. V roku 2013 sa proporcie jej podprsenky zväčšili opäť, tentoraz na 800 ml. Podľa informácií Nového Času však Plačková stále nie je spokojná, no najnovšie už nebude pridávať, ale zo svojich predností uberie. „Rozhodla som sa, že pôjdem na 400 ml silikóny,“ povedala nám sexica. Tá sa za posledné roky poriadne zmenila a je isté, že nikdy nevyzerala tak dobre ako dnes. Svoje určite urobili aj plastika nosa, zväčšené pery, obohatené mihalnice či predĺžené vlasy, no všetky tieto zmeny jej svedčia. Jedinou chybou, ktorú na sebe Plačková vidí, sú prsia. „O zmenšení prsníkov uvažujem už dva roky a vždy som to odkladala, lebo som si povedala, že počkám, než prídu deti. No už to odkladám dlho,“ vysvetlila Novému Času Zuzana. Jej pohár trpezlivosti však pretiekol a už v máji by si mala opäť ľahnúť na operačný stôl. „Pracujem na tom, aby som mala vymakané telo. A tieto moje veľké prsia pôsobia veľmi robustne a vulgárne,“ dodala na záver brunetka, ktorá nám prezradila, že jej manžel je o všetkom informovaný a neprekáža mu to. Zuzanu tak čaká vážna operácia, ktorá môže trvať až tri hodiny.

Náročný zákrok

Jozef Fedeleš, plastický chirurg

- Pri zmenšení pŕs už ide o veľkú operáciu, ktorá môže trvať aj dve-tri hodiny. V takomto prípade totiž prichádza nielen k výmene implantátov, ale aj k zmenšeniu kože, odoberá sa zo žľazy aj z tuku. Samozrejmosťou je aj premiestnenie bradaviek.