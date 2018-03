Polícia uzavrela prípad zmiznutého obrazu z múzea Andyho Warhola: Padol konečný verdikt!

Polícia uzavrela prípad údajne zmiznutého obrazu z Múzea moderného umenia Andyho Warhola.

Bývalá riaditeľka Ľudmila Štecová tvrdila, že obraz odcudzil zakladateľ múzea Michal Bycko. Ten však obraz dostal priamo od autora Paula Warholu. Polícia mu dala za pravdu. Zakladateľovi múzea Michalovi Byckovi odľahlo. Musel totiž dokazovať, že obraz Paula Warholu s názvom Veľké kuracie korzo dostal od samotného autora ako dar. „Som rád, že sa to skončilo a že sa môžem venovať práci na budúcnosti múzea, lebo išlo do záhuby. Už sa k tomu nechcem vracať. Ale zvážim podanie trestného oznámenia na osoby, ktoré ma nazývali zlodejom!“ hovorí Bycko, ktorý sa s čistým štítom vrátil do múzea na pozíciu kurátora a umeleckého manažéra. „Nebol som taký znechutený za celé roky, ani za komunistov, keď som múzeum budoval. Chcem, aby sa múzeum dostalo do koľají tak, ako som to osobne sľúbil Warholovcom,“ povedal s tým, že verí v kompetentnosť budúceho riaditeľa.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ľudmila Štecová, ktorá ho z krádeže obvinila, už pre škandál v múzeu nepracuje. Poverený vedením múzea je momentálne Martin Cubjak, ktorý zároveň pôsobí ako prezident Spoločnosti Andyho Warhola. „Po doručení oficiálneho listu zo strany polície pripravíme kroky vedúce k odevidovaniu tohto obrazu zo zbierkového fondu. Komisia pre tvorbu zbierok označila tento problém ako administratívnu chybu, ktorú treba napraviť,“ vyjadril sa Cubjak, podľa ktorého múzeum kvôli celej kauze štvrťroka stagnovalo. „Bolo to frustrujúce obdobie pre odborníkov aj verejnosť. Kauza priniesla krízu pre múzeum. Takmer bola ohrozená jeho existencia,“ myslí si poverený riaditeľ. Zberatelia, ktorí hrozili odnesením diel z múzea, sú už podľa Cubjaka pokojnejší. „Aj Warholovci sa potešili, že sa situácia v múzeu začína stabilizovať. Sú radi, že som prijal poverenie, keďže máme dobré vzťahy,“ dodal. Na post riaditeľa bude vypísané riadne výberové konanie.