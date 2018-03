Peštová ukázala intímnu fotku rovno z postele: Pobaví vás, k čomu fanúšikovia prirovnali Haberovu nahú hruď

Víkend si užili v objatí.

Česká modelka Daniela Peštová a slovenský spevák Pavol Habera tvoria pár už dlhé roky, no z ich fotografií stále sála láska. Krásna blondínka cez víkend nechala instagramových fanúšikov nahliadnuť priamo do ich postele prostredníctvom záberu, na ktorom sa túli k mužnej hrudi svojej polovičky.

,,Dnes nevstávam z postele!" napísala Peštová k fotke. Niektoré dámy mali pre jej rozhodnutie pochopenie. ,,Tiež by som nevstala, keby mám v posteli Haberu" alebo ,,Ani ja by som nevstávala, mať pri sebe takého fešáka", hrnuli sa lichôtky slovenskému spevákovi. Iní sa však na jeho účet pobavili a písali, že si jeho chlpatú hruď pomýlili s vankúšom, psom či kobercom. ,,Jejda pardon, ja som si najprv myslela, že to chlpaté je pes," stálo v jednom komentári. ,,Prečo ležíš na koberci?" čudoval sa ďalší. ,,Danielka, ja som sa normálne zľakol, na čom ležíš. Vyzeralo to ako srsť mamuta v múzeu. Prepáč," zaklincoval jeden z fanúšikov.