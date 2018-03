Putin zodpovedal otázky novinárov: Ako vidí ďalšie funkčné obdobie a obvinenia Británie?

Ruský prezident Vladimir Putin sa po nedeľňajšom opätovnom volebnom víťazstve vyhol priamej odpovedi na otázku o svojich plánoch po nadchádzajúcom šesťročnom funkčnom období.

Na základe súčasnej ruskej ústavy by Putin nemohol kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024 vzhľadom na obmedzenie pôsobenia hlavy štátu v úrade na dve po sebe idúce funkčné obdobia. Po otázke, či by sa následne mohol uchádzať o post prezidenta znova v roku 2030, 65-ročný ruský líder povedal: "To je smiešne. Myslíte si, že tu budem sedieť, pokým nebudem mať 100 rokov?" citovala ho agentúra AP.

Na ďalšiu otázku, či by mohol iniciovať zmenu ústavy, reagoval Putin slovami, že to nemá v pláne. Dodal, že o zložení svojho kabinetu rozhodne po inaugurácii. Putin sa vyjadril pre novinárov v čase, keď podľa Ústrednej volebnej komisie po sčítaní 60 percent odovzdaných hlasov viedol so ziskom vyše 75 percent.

Šéf Kremľa okrem toho, ku ktorému došlo tento mesiac v anglickom Salisbury. Moskva je podľa neho pripravená spolupracovať s Londýnom na vyšetrovaní. Putin v prvom vyjadrení k tejto záležitosti uviedol, že útok na Skripaľa a jeho dcéru bol "tragédiou". Dodal však, že ak by britské tvrdenia o otrave nervovoparalytickou látkou novičok boli pravdivé, obete by zomreli okamžite.

"Rusko nič také nemá. Odstránili sme všetky naše chemické zbrane pod dohľadom medzinárodných pozorovateľov," citovala Putina agentúra DPA. Podľa ruského lídra je "nezmyslom" myslieť si, že niekto z Ruska by mohol vykonať takýto útok krátko pred prezidentskými voľbami a majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré sa budú v jeho krajine konať v lete.