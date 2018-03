Profesor Lipa stál pred senátom za smrť manželky: Už pozná svoj trest

Vysokoškolský pedagóg prof. Zdenko Lipa (74) sa v utorok dopoludnia postavil pred trestný senát, aby si vypočul verdikt za vraždu manželky († 60), ktorej pred šiestimi rokmi tresol vázou po hlave. Zranená žena o pol roka v nemocnici zomrela.

Profesora strojárskej technológie Zdenka Lipu z Bratislavy prvostupňový súd pôvodne za vraždu poslal do väzenia na 20 rokov. Odvolací súd v rozsudok zrušil a nariadil doplnenie dokazovania o príčinách smrti manželky. Prokurátor Michal Šúrek na pojednávaní minulý týždeň odporučil trestnému senátu mimoriadne zníženie trestu, avšak minimálne na 10 rokov. Obžalovaný profesor, ktorý po prepustení z vyšetrovacej väzby býva v ubytovni, v záverečnej reči v súdnej sieni oľutoval, čo spôsobil. „Veľmi ma to trápi. Nemôžem sa cez to preniesť a myslím si, že ma to bude trápiť až do smrti. Veľmi ľutujem, že sa takéto niečo stalo," povedal obžalovaný.

Trestný senát, ktorému predsedal Michal Kačáni, v utorok prof. Lipu poslal do väzenia na 5,5 roka. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor aj obžalovaný si ponechali lehotu na prípadné podanie odvolania.

Podľa obžaloby mal Zdenko Lipa po hádke 2,5 kg vázou najmenej dvakrát udrieť do hlavy svoju spiacu manželku. Mal jej tým spôsobiť vážne zranenia, ktorým po niekoľkých mesiacoch v nemocnici podľahla.

Profesor Lipa tvrdil, že počas života mu manželka ubližovala. "Istý čas som mal zakázané zdržiavať sa v dome od 7. do 22. hodiny. Vtedy som sa prechádzal po nákupných centrách a stravoval som sa napríklad rožkami. V dome ma manželka často sácala, alebo hádzala po mne rozličné predmety. Väčšinou som to mlčky znášal, ale niekedy som ju prosil, aby ma nechala. Keby sa ku mne správala dobre, určite by sa niečo také nestalo," dodal profesor.