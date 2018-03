Dievčina sa premenila na živú bábiku: Kvôli svojmu výzoru takmer nevychádza z domu!

Alice Hochfeidt preslávil na sociálnych sieťach jej nezvyčajný výzor.

Mladá Londýnčanka si totiž ešte ako 13-ročná zaumienila, že sa stane dokonalou bábikou. Podarilo sa jej to až o niekoľko rokov neskôr. Hoci dosiahla to, po čom celý čas túžila, nie je z tých ľudí, čo obľubujú pozornosť za každú cenu. Alice trvalo roky, kým sa naučila správne aplikovať mejkap a česať vlasy tak, aby pripomínala bábiku, píše Daily Star.

„Moje prvé pokusy boli hrozné. Vyzerala som hlúpo. Mala som len pár šošoviek a veľmi lacný a zlý mejkap. Myslím si, že mi to pomohlo zlepšiť sa, pretože som to skúšala celé roky. Som posadnutá dokonalým bábikovským vzhľadom. Robí ma to šťastnou,“ tvrdí študentka.

Na dievčinu študujúcu v Nemecku ľudia na ulici zazerajú. „Nemám rada pozornosť. Tu v Nemecku sú ľudia veľmi staromódni. Sotva uvidíte ľudí so zafarbenými vlasmi. Správajú sa ku vám ako k bláznom,“ dodáva Alice, ktorá uprednostňuje únik pred celým svetom.

Aby sa vyhla negativite, oblieka sa do podoby Barbie v bezpečí vlastného domova. Každý víkend vkĺzne do úlohy bábiky, čas trávi fotením a upravovaním fotiek alebo chvíľami s priateľom. „Ľudia sa musia naučiť, že krása sa nemení úpravou alebo mejkapom. Osoba ostáva tá istá a je stále rovnako krásna bez ohľadu na to, ako by sa chcela prezentovať,“ uzatvára Alice.