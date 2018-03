Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Zacharovová: Jed novičok mohol byť zo Slovenska!

Je v hre aj Slovensko?!

Podľa sobotňajších vyjadrení ruskej diplomacie medzi najpravdepodobnejšími zdrojmi smrtiacej látky novičok, ktorou v Británii otrávili tajného agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, je aj Slovensko. V ruskej televízii Rossija 24 to povedala hovorkyňa ministerstva zahraničia Marija Zacharovová. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí obvinenia o slovenskom pôvode nervového toxínu ostro odmieta. Proti tvrdeniam sa ohradili aj Česká republika a Švédsko. Británia a Rusko si po incidente navzájom vyhostili 23 diplomatov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Extrémne silným nervovým jedom novičok boli v britskom Salisbury na začiatku mesiaca otrávení tajný ruský agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija. Skripaľ ako dvojitý agent pracoval aj pre britskú tajnú službu MI6, ktorej vyzradil mená desiatok ruských špiónov v Európe. Britská premiérka Theresa Mayová povedala, že je veľmi pravdepodobné, že látka pochádza z Ruska. Rusko obvinenia odmieta, naopak, vracia úder a tvrdí, že látka môže pokojne pochádzať z Británie, zo Švédska, z Českej republiky či dokonca zo Slovenska. Oznámila to hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová, podľa ktorej menované krajiny od konca 90. rokov realizujú „intenzívny výskum látok z projektu novičok. Vyjadrenie Zacharovovej odporuje zisteniam západných, ale aj ruských expertov, medzi nimi aj muža označovaného za tvorcu látky Vila Mirzajanova, podľa ktorého vývoj nervového jedu sa uskutočňoval na území Uzbekistanu, ktorý patril do Sovietskeho zväzu.

Novičok nemáme

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo spojenie Slovenska a chemických zbraní. „Útok na Skripaľa odsudzujeme a kategoricky odmietame, že by s ním Slovenská republika mala čokoľvek spoločné. Rozhodne odmietame, aby bolo Slovensko akokoľvek spájané s chemickými zbraňami... a ich použitím,“ uviedol hovorca rezortu Peter Susko. Tvrdenia poprelo aj slovenské ministerstvo obrany, ktoré odmietlo, že by naše ozbrojené sily disponovali látkou novičok. „Pre účely výcviku máme presne stanovené množstvo štandardných bojových látok, ktoré sú prísne kontrolované,“ oznámila hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Rovnako reagovala aj Česká republika. „Ohradzujeme sa proti tvrdeniam o pôvode novičoku, ktoré sa nedajú ničím podložiť. Je to štandardný spôsob, ako manipulovať informácie vo verejnom priestore, keď sa vypustí správa vysoko špekulatívneho charakteru bez toho, aby ju bolo možné dokázať. Táto informácia sa objavila už v predchádzajúcich dňoch na dezinformačnom servere Sputnik,“ uviedol na svojom twitteri český minister zahraničia v demisii Martin Stropnický. Švédska diplomacia na čele s Margot Wallströmovou tiež označuje tvrdenia za neprijateľné a nepodložené.