Peter Cmorik s partnerkou Danielou zažili dramatické chvíle: Dvojičky sa ocitli vo vážnom ohrození!

Museli konať! Spevák Peter Cmorik (37) sa v piatok stal dvojnásobným otcom, keď mu jeho partnerka, huslistka Daniela (29) priviedla na svet synov Štefana a Petra.

Novému Času sa však podarilo zistiť, že pôrodu predchádzali vyšetrenia, ktoré odhalili problémy. Tie viedli až k tomu, že budúci rodičia sa tesne pred príchodom svojich pokladov museli pasovať nielen s dramatickým prevozom do inej nemocnice, ale aj s obavami o svoje nenarodené deti.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Spevák Peter Cmorik sa od piatka môže pýšiť titulom otec, keď jeho láska Daniela porodila chlapcov Petra a Štefana. Podľa informácií Nového Času sa však partneri museli pasovať s nepríjemnými problémami, keď si z úst lekárov vypočuli zlé správy. Štefan a Peter totiž prišli na svet za dramatických okolností, keď sa budúci rodičia strachovali o ich zdravie. „Daniela išla v pondelok do nemocnice v bratislavskom Ružinove. Tam podstúpila niekoľko vyšetrení, ktoré preukázali ohrozenie plodov. Vo štvrtok ju previezli na Antolskú, lebo tam majú lepšie vybavenie,“ povedal nám zdroj z okolia dvojice.

Tu sa potom huslistka dostala do rúk ďalších lekárov. „Vzhľadom na to, že obaja chlapčekovia boli vo vysokom ohrození a riziku, prikročilo sa k plánovanému ukončeniu gravidity cisárskym rezom šesť týždňov pred pôvodne stanoveným termínom pôrodu,“ potvrdil nám gynekológ a ošetrujúci lekár Cmorikovej partnerky Jozef Španka. „Deti sú v primeranom zdravotnom stave a sú v poriadku a rovnako aj mamička,“ dodal odborník. Po dramatických chvíľach plných obáv a napätia si tak spevák aj s priateľkou mohli vydýchnuť a naplno si užívať nové pocity spojené s rodičovstvom. „Sme najšťastnejší rodičia dvoch krásnych chlapcov na svete. Deti sa narodili predčasne, ako to je u dvojičiek zvykom. Ony aj maminka Daniela Štrbová sú v poriadku,“ napísal Novému Času nadšený otecko.

PÔRODY DVOJIČIEK SÚ RIZIKOVÉ



Jozef Španka, gynekológ



- Dvojičky sú donosené o dva týždne skôr ako pri bežnej gravidite. Každú viacpočetnú graviditu považujeme za rizikovú. Ak sú oba plody dolu hlavičkou, tak sa uprednostňuje prirodzený pôrod. Ak sú akékoľvek nepravidelnosti, tak preferujeme ukončenie cisárskym rezom. Keď zistíme ohrozenie dieťaťa, tak matke podávame dva dni pred pôrodom kortikoidy na podporu vyzrievania pľúc.