Tajomstvo hviezdnej moderátorky odhalené: Adela nosí zlepšovák za 5 000 eur!

A just sa na vás neusmejem! V Slovenskom národnom divadle sa v sobotu uskutočnila veľká spoločenská udalosť, ktorá prilákala mnohé známe tváre.

Najobletovanejšou z nich bola moderátorka Adela Vinczeová (37), ktorej prítomní hostia pristúpili šaty.

Blondínke však nebolo príliš do smiechu, ale úsmevom po celý večer šetrila z iného dôvodu. Na zuby si totiž nechala nasadiť neviditeľný strojček, ktorého hodnota je približne 5 000 eur! „Majú ho aj iní ľudia v šoubiznise a podľa všetkého by som ho mala nosiť asi rok. Predné zuby mi odierajú spodné, tak mi to zubár navrhol,“ vysvetlila Novému Času Vinczeová.

Obľúbená pomôcka

Neviditeľný strojček na zuby, ktorý pochádza z USA a u nás je v ponuke niekoľko mesiacov, nosí okrem Adely Vinczeovej aj herečka Zuzana Šebová, modelka Romana Škamlová, lekárka Alena Pallová či moderátor Michal Sabo.