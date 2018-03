Gabriela z Rimavskej Soboty zažila po príchode domov šok: V obývačke zakopla o granát!

Gabriela (31) z Rimavskej Soboty zažila v sobotu po príchode domov obrovský šok.

V obývačke, kde za normálnych okolností spáva, totiž našla rozbité okno a na zemi granát. Vystrašená žena vzala svoju malú dcéru a zutekala preč. Okamžite zalarmovala políciu, ktorá pre výbušninu v bytovke vypla plyn a evakuovala celý vchod.

Gabriela (31) spolu s dcérkou sa v piatok vybrali na návštevu k sestre do neďalekej obce Bátky, kde aj prespali. Domov do Rimavskej Soboty sa vrátili až v sobotu večer. V prenajatom byte na prízemí ich však čakalo desivé prekvapenie. „Najprv sa mi zdalo, že je v byte všetko v poriadku, no potom som v obývačke zahliadla sklo.opisuje hrôzostrašnú situáciu mladá mamička, ktorá hneď nato zavolala políciu.

Muži zákona spolu s hasičmi evakuovali celý vchod a obyvateľov umiestnili do autobusu. Podľa pyrotechnika z kriminalisticko-expertízneho ústavu išlo o železné telo granátu, ktorý našťastie nebol funkčný.informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, žeGabriela s dcérou sa dostali domov až pol hodiny po polnoci. „Nikdy sa mi nikto nevyhrážal. Nemám s nikým problémy. Asi sa niekto len zabával a hodil to náhodou do môjho okna,“ domnieva sa šokovaná žena. „Za iných okolností presne na tom mieste v obývačke spávam,“ hovorí Gabriela a dodáva, že v tú noc už zo strachu ani oka nezažmúrila.