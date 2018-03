Najodvážnejší Košičan má len 6 rokov: Budete čumieť, čoho je schopný malý Danko!

Nie všetci sa nevedia dočkať jari! Košickí tuleni sa druhému dychu zimy úprimne potešili.

Vrtkavosť počasia využili na to, aby sa v nedeľu v jazere v Košiciach rozlúčili s tohtoročnou zimnou sezónou. Medzi 244 otužilcami z celého Slovenska sa v ľadovej vode okúpal aj len šesťročný Danko z Bidoviec pri Košiciach. Ani teplota vzduchu na bode mrazu chlapčeka od otužovania neodradila. Malý bojovník vliezol do ľadového jazera, a hoci mu od zimy vyhŕkli slzičky, kúpanie si užil ako skutočný tuleň.

Po ovlažení sa v jazere najmladšiemu otužilcovi Dankovi (6) vyhŕkli slzy. „Bŕŕ, tá bola ale studená!“ vyhlásil statočne škôlkar, ktorý si kúpanie v ľadovej vode obľúbil už vlani na jeseň. „Kúpal som sa vonku v bazéne a zvládol som to. Celkom sa mi to páči. Takto pláva aj môj dedko,“ spomenul Danko, ktorého priviedla na rozlúčku so zimou jeho babka Tatiana. Mama malého otužilca Michaela Novému Času prezradila, že sa venovala plávaniu súťažne a je rada, že jej syn kráča v jej šľapajach. „Danko s otužovaním ešte len začína, ale aj za ten krátky čas registrujem, že je menej chorľavý. Zvykol si, baví ho to a tak to má byť,“ dodala.