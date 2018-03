Identickí Slováci objavili jeden druhého až po 60 rokoch: Milanovia majú rovnaké meno, titul aj dátum narodenia!

Celých šesťdesiat rokov vôbec netušili, že majú rovnakú identitu!

Až vybavovanie dôchodku jedného z nich navždy zmenilo ich osudy. Milan Pavlík (63) z Partizánskeho a Milan Pavlík (63) z Adamovských Kochanoviec (okr. Trenčín) majú úplne rovnaké meno, titul, deň, mesiac i rok narodenia. Obaja páni sú zrejme jediní dvojníci na Slovensku, ktorí nie sú súrodenci, no majú toho veľa spoločného. Novému Času sa v sobotu podarilo zorganizovať ich prvé stretnutie.

Obaja sú rovnako charizmatickí, majú podobný humor aj vkus na ženy. To ale nie je všetko! Spája ich aj rovnaké meno, titul i dátum narodenia, dokonca študovali na tej istej škole, no nie sú rodinní príbuzní. Dôchodcovia Milan Pavlík (63) z Partizánskeho a Milan Pavlík (63) z Adamovských Kochanoviec o sebe takmer celý život ani len netušili. Až choroba, ktorá kvárila Milana z Partizánskeho, odhalila prvé zistenie. „Po štyridsiatke som mal zdravotné problémy s chrbticou, zháňal som si na škole zdravotný záznam. Ten ma vtedy dosť prekvapil. Na karte bolo síce moje meno aj ten istý dátum narodenia, no bydlisko bolo Kochanovce,“ hovorí.

Takmer všetko rovnaké

Po 20 rokoch im život preplietol cesty aj druhýkrát. „Vybavoval som si dôchodok. Zo Sociálnej poisťovne mi prišiel záznam o zápočte rokov, kde som mal napísané, že som mal 14 rokov pracovať na roľníckom družstve v Chocholnej-Velčiciach. A vtedy mi došlo, že zrejme mám dvojníka. Vtedy som vytiahol ten zdravotný záznam spred rokov a začal som pátrať,“ usmieva sa Partizánčan, ktorý svojmu menovcovi zavolal. „Predstavil sa mi tým istým menom a tiež dátumom narodenia. Nechápal som. Nevedel som, o čo vlastne ide. Vedel meno môjho otca i matky. Keď mi povedal, že to vie z môjho zdravotného záznamu, bol to najskôr šok. Keď som však pochopil, že mám dvojníka, potešil som sa,“ hovorí Milan z Adamovských Kochanoviec. „Odvtedy sme si volali na sviatky. Sľubovali sme si stretnutie a to nakoniec vyšlo až vďaka vám,“ dodal.

Páčia sa im brunetky

Prvé stretnutie dvojníkov bolo nabité emóciami. Dokonca prišli i podobne oblečení. „Na tom sme sa vôbec nedohodli,“ zavtipkovali obaja Milanovia, ktorí majú aj podobné manželky. „Keď sa tak teraz pozerám na fotografie, máme aj rovnaký vkus na ženy,“ smeje sa Milan z Partizánskeho. Dôchodcovia dokonca chodili aj na rovnakú vysokú školu v Bratislave, kde svojho času študovali na technicko-strojníckej fakulte. Obaja páni si po prvom stretnutí sľúbili, že sa budú stretávať pravidelne. Tvrdia, že hoci nie sú pokrvní bratia, v spoločnosti jeden druhého sa tak cítili.

Milan Pavlík z Adamovských Kochanoviec (čierny sveter)

- vek: 62

- dátum narodenia: 20. 9. 1954

- vyštudovaná: Vysoká škola zemědělská v Brne

- stav: ženatý 36 rokov s manželkou Máriou (61)

- deti: syn Róbert (35)

Milan z Pavlík z Partizánskeho (modrý sveter)

- vek: 63

- dátum narodenia: 20. 9. 1954

- vyštudovaná: Vysoká škola technická,Strojnícka fakulta v Bratislave

- stav: ženatý 38 rokov s manželkou Gabrielou (62)