Kandidát na ministra kultúry si zavaril: Herec Majeský nabonzoval, o čo ho nekalo žiadal Erik Tomáš!

Marek Majeský verejne prezradil, čo ho poprosil horúci kandidát na ministra kultúry.

Počas víkendu sa na sociálnej sieti rozohnil herec Marek Majeský, ktorý vyhlásil, že smerácky poslanec Erik Tomáš ho prosil, aby o ňom v kultúrnej obci a pred novinármi šíril dobré meno, keďže je jeden z horúcich kandidátov na ministra kultúry po Marekovi Maďaričovi.

„V prípade aj neverejnej komunikácie v spoločnosti, a hlavne v kultúrnej obci na tému jeho vzťahu ku kultúre a jeho kultúrnosti šíriť jeho pozitívny obraz skrz moju osobu,“ sprostredkoval rozhovor Majeský. Tomáš to vzápätí poprel s tým, že o nič také ho v telefonáte nežiadal. No lavína sa spustila a už desiatky umelcov na stoličke po Markovi Maďaričovi Tomáša odmietajú. Za jeho výroky ako poslanca, ale aj za to, že je mediálnou pravou rukou Fica a zodpovedá za jeho vystupovanie na verejnosti. „Okrem verejných prejavov pána Erika Tomáša, v ktorých nezriedka absentovala slušnosť, ako aj kultúra komunikácie, sme nezaznamenali hodnotové či odborné postoje smerom k poslaniu rezortu,“ napísali umelci vo výzve.

Podpísali sa pod ňu napríklad speváčka Jana Kirschner, spisovateľ Michal Hvorecký, herečky Táňa Pauhofová a Emília Vášáryová. No nie všetci s nimi súhlasia. Tomášovi vyjadrili podporu Kamil Peteraj, Juraj Jakubisko, Ján Ďurovčík či Daniel Krajcer, ktorí hovoria, že Tomáš kultúre rozumie a má aj manažérske schopnosti.