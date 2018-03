Milan Kňažko v priamom prenose: Tvrdý útok na Fica! A nešetril ani ďalších

Vzbura v priamom prenose. Počas udeľovania televíznych cien v priamom prenose na RTVS vyvolal poriadny rozruch jeden z ocenených, herec, bývalý politik a tribún Nežnej revolúcie z roku 1989 Milan Kňažko (72).

Na plné ústa povedal, čo si myslí o súčasnej situácii na Slovensku po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). Pridal sa tak k hercom, ktorí sa zapojili do celoštátnych protestov na Slovensku. Drsný odkaz venoval aj (ne)odchádzajúcemu premiérovi Robertovi Ficovi (53).

Po brutálnej vražde vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí. Žiadali vyšetriť vraždu novinára, ktorý rozmotával prepojenia mafie na politické špičky. Vďaka práci ďalších reportérov každý deň pribúdajú ďalšie vážne podozrenia týkajúce sa aktuálnej vlády. Aj preto organizátorom pochodov už nestačí, že demisiu avizoval dovtedy nedotknuteľný minister vnútra Robert Kaliňák (46) a svoje kreslo opustil aj premiér Fico, ktorý s úsmevom na tvári odovzdal kreslo svojmu podpredsedovi Petrovi Pellegrinimu (42). K protestujúcim sa pripojili aj najznámejší slovenskí herci. A aktuálny stav sa dotkol galavačera, kde Kňažko pri preberaní ocenenia povedal, aby ľudia v protestoch nepoľavovali. „Nedajte sa znechutiť. Ani unaviť, pretože to, čo robíte, ste na strane pravdy,“ odkázal organizátorom a demonštrantom.

Následne si dovolil poradiť Smeru, kto by mohol nahradiť odchádzajúcich ministrov. „Myslím, že ministrom financií by sa mal stať Bašternák, ministrom vnútra Kočner a predsedníčkou vlády by mala byť Trošková,“ odkázal na hlavných aktérov aktuálnych Ficových káuz. A k sexi hlavnej štátnej radkyni a jej dodnes Úradom vlády napriek viacerým žiadostiam nespresnenému pracovnému pomeru dodal: „Ja si myslím, že už niečo pochytila od premiéra, dúfam, že pán premiér nepochytil nič od nej,“ dodal za potlesku a smiechu celej sály. Trošková už u Fica nepracuje. „Považoval som za správne to povedať,“ povedal Kňažko k tomu, že možno niektorí jeho slová v priamom prenose považovali za nevhodné. Regionálny reporér TV JOJ Jozef Kubáni zas Ficovi pripomenul jeho slová europoslancom, že na východnom Slovensku mafia nie je, pretože na východe nič nie je. „Prišiel som dnes z východu, kde vraj nič nie je, tak tam aspoň ocenenie prinesiem,“ povedal. O reakciu na Kňažkove slová sme požiadali aj Úrad vlády. Do uzávierky sme odpoveď nedostali.

Kňažko: Nedajte sa znechutiť

„Sme svedkami toľkých nevhodných vecí okolo nás, že mi dovoľte, aby som poďakovanie začal tým, že sa poďakujem tým mladým ľuďom, že nám prinášajú nádej na zmenu. Ja som na to veľmi citlivý, pretože pred 29 rokmi som bol v Prahe a videl som krv na chodníkoch.

A teraz, keď tu ktosi spomína dlažobné kocky, tak ma to trochu znepokojuje. Pretože viem, že nikto z tých ľudí tu nezdvihne dlažobnú kocku. Že títo sú iní ako tí, čo si myslia, že by tie dlažobné kocky zdvihli. Takže držím vám palce, dievčatá a chlapci. Vydržte. Nedajte sa znechutiť. Ani unaviť, pretože to, čo robíte, ste na strane pravdy. Máte na to právo, dokonca je to vaša povinnosť k vašej budúcnosti.

A teraz sa dotknem aj tej druhej strany a navrhnem aj niekoľko mien do zásadnej rekonštrukcie vlády. Myslím si, že ministrom financií by sa mal stať Bašternák, ministrom vnútra Kočner a predsedníčkou vlády by mala byť Trošková. Ja si myslím, že už niečo pochytila od premiéra, dúfam, že pán premiér nepochytil nič od nej.“

REAKCIE KOLEGOV

Richard Stanke (51)

- Bolo to namieste. Nevhodné by bolo, keby sme si udeľovali ceny a tvárili sa, že je všetko v poriadku.

Monika Hilmerová (43)

- Žijeme v krajine, kde máme slobodu slova, a tak má každý, a teda aj Milan Kňažko, právo vyjadriť svoj názor. Forma, akú si zvolí, je každého osobná vec.

Juraj Bača (29)

- Vždy sú tu umelci, ktorí majú právo ísť troška cez a rovnako aj pán Kňažko.

Lujza Garajová Schrameková (34)

- Vážim si, že sú tu ľudia ako pán Kňažko, ktorí sa neboja hovoriť otvorene.

Dano Dangl (43)

- Mal na to absolútne právo a úplne sa s ním stotožňujem.

Juraj Kemka (42)

- Je to super. Bol jeden z mála, ktorý mal odvahu a niečo povedal.