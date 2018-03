Otec Jána Kuciaka († 27) prehovoril o nedôvere voči policajnému prezidentovi: Gašpar odvádza pozornosť!

Slová plné hnevu, bezradnosti a nedôvery.

Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) sa rozhodli prehovoriť. V mimoriadnej relácii v televízii Markíza povedali, čo si myslia o stave vyšetrovania, súčasnom prezidentovi policajného zboru Tiborovi Gašparovi, ako aj o podpore verejnosti.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jozef Kuciak - otec Jána Kuciaka († 27)

- Janko nikdy nemal nič s drogami, venoval sa hospodárskej kriminalite. A Gašpar niečo pustí, bolo to odvádzanie pozornosti. Z vyšetrovania nemám najlepší pocit, verím, že ak sa vytvorí medzinárodný tím, verím, že sa niečo pohne. Teraz je to na bode mrazu. Reči Fica o Sorosovi boli úbohé. V prvom rade by tam nemal byť pán Gašpar. Nech mi každý prepáči, ale fakt, že jeho vlastný švagor bol spomínaný v článkoch môjho syna, hovorí za všetko.

Zlatica Kušnírová - matka Martiny Kušnírovej († 27)

- Jednoznačne by mal odstúpiť Gašpar. Nie je podľa mňa kompetentný, zlyhal. Určite nie je dobrý policajt s dobrým srdcom a čistým svedomím. Keď vidím ich fotografie, tak stále neverím, že sa to stalo, ale som vďačná celému národu, že bojuje s nami, aby sa to vyšetrilo, lebo ja tomu nedám pokoj, kým sa nepozriem páchateľom a objednávateľom do očí.