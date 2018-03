Demisia vlády Roberta Fica potešila jeho mamu Emíliu: Keď zbadala nového premiéra, zhrozila sa!

Demisia vlády Roberta Fica zrejme najviac potešila jeho mamu Emíliu (77).

Tá pre Nový Čas prehovorila o svojom synovi a tiež o tom, čo si myslí o momentálnej situácii na politickej scéne. Najväčšiu radosť má z toho, že jej syn bude za ňou chodiť teraz oveľa častejšie, ako keď bol premiérom. Podľa nej dlhé roky v politike zobrali dosluhujúcemu premiérovi najmä zdravie.

Je zrejme najšťastnejšou mamou na Slovensku. Emília Ficová veľmi intenzívne sleduje politické dianie. „Sedím pri televízii a sledujem všetko,“ začína rozprávať sympatická dôchodkyňa. Ako starostlivá mama celé roky, počas ktorých bol jej syn premiérom, mala o neho strach. Tento týždeň, keď Fico podal demisiu, si vydýchla. „Som nesmierne šťastná. Dosť bolo všetkého! Teraz si môže konečne po rokoch oddýchnuť. Už to veľmi potreboval. Bude chodiť častejšie domov, budeme viac spolu a nemusí sa toľko trápiť,“ hovorí spokojná Ficova mama.

Podľa nej jej synovi politika najviac zobrala zdravie. „Chudák, chorý je, prekonal ťažkú operáciu srdca. Valilo sa na neho stále dookola. Teraz sa bude venovať svojej strane a bude to omnoho lepšie,“ vydýchla si s úsmevom mama, ktorá o svojom synovi hovorí ako o veľmi rozumnom. „Keď som teraz videla, ako už nový premiér u prezidenta čítal z papiera, až som sa zhrozila. Robko vždy z hlavy všetko sypal ako Otčenáš,“ s láskou hovorí o svojom synovi Emília. Aj ona sleduje, kam politika speje, a spomína, že za tie roky ešte nezažila to, čo sa deje teraz. „Mám 77 rokov a pamätám si na rôzne zemetrasenia v politike. No vždy to bolo deň či dva, ale toto je už na nevydržanie,“ uzatvára Emília s tým, že aj ona je zvedavá, kam nasledujúce demonštrácie povedú.