Spevák Richard Müller si vstúpil do svedomia: Som viac ako dva roky čistý!

Seká dobrotu!

Spevák Richard Müller (56) má za sebou bujarú minulosť, keď sa priznal k drogovej závislosti. Ako sa však zdá, Rišo si vstúpil do svedomia a už dva roky sa vyhýba všetkým nerestiam a pomaly sa dostáva do formy.

Rišo Müller si počas rokov na hudobnej scéne získal meno, ktoré sa spája s kvalitnou hudbou, no v minulosti podľahol aj drogám, ktoré bral šesť rokov. Podľa českého portálu iDnes.cz sa však spevák napravil a ako sa zdá, tak seká dobrotu. „Vôbec nepijem. Ani alkohol, ani cigarety, ani iné druhy cigariet, nič. Som viac ako dva roky úplne mimo týchto vecí,“ povedal Müller.

Ten sa momentálne nachádza na koncertnej šnúre Ona a On Tour. Aj kvôli fanúšikom a hlavne pre svoje zdravie sa chce Rišo dostať do formy. „Budem sa musieť začať pohybovať, chodiť na prechádzky alebo niečo také. Nehovorím, že tých trinásť koncertov, alebo koľko nás čaká, je nezvládnuteľná cifra, to v žiadnom prípade. Je však lepšie prekonať to v dobrej kondícii,“ dodal.