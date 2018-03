Záborský túži na tretí pokus získať severský titul: Synček mu fandí v dupačkách!

Bitka o majstrovský titul sa začína cez týždeň už aj vo fínskej lige.

Dres dvojnásobného šampióna z rokov 2016 i 2017 Tappara Tampere oblieka od minulého leta aj útočník Tomáš Záborský (30), ktorý na tretí pokus túži získať severský titul – vlani prehral vo finále švédskej a pred dvomi rokmi fínskej ligy. Palce mu bude držať aj trojmesačný syn Elias, ktorý už vyfasoval klubové dupačky s menom a číslom svojho otca!

Súperom Tappary vo štvrťfinále bude šiesty tím po základnej časti KaIPa Kuopio, kde pôsobí aj mladý slovenský gólman Denis Godla. „Nedávno som mu písal, či už je pripravený na spoločný súboj, ale zatiaľ mi neodpísal. Možno už majú zakázané komunikovať s hráčmi súpera a sústredia sa na blížiacu sa sériu,“ zasmial sa na úvod Záborský, ktorého mužstvo v tejto sezóne vyhralo všetky štyri súboje v základnej časti. „Proti Kuopiu sa nám dlhodobo darí, ale play-off je úplne iná súťaž ako základná časť. Musíme sa na túto náročnú sériu veľmi dobre pripraviť a potvrdiť na ľade úlohu favorita.“

Cieľom Tappary je získať zlatý hetrik a Záborský verí, že sa im to podarí, pretože by si splnil aj on svoj hokejový sen. „Pred dvoma rokmi som prehral finále v drese Helsínk vo Fínsku, vlani vo švédskom Brynäse, takže bolo by fajn, keby som do tretice už získal severský titul,“ zaželal si Záborský, ktorý je od decembra minulého roku čerstvým otcom trojmesačného syna Eliasa.

„Od klubu sme všetci hráči, čo majú deti, dostali dupačkový overal v klubových farbách. Je tam meno aj s mojím číslom 67. Elias zatiaľ na zimnom štadióne ešte nebol, ale na play-off by mal absolvovať premiéru v hľadisku. Verím, že mi jeho prítomnosť prinesie šťastie,“ dodal na záver Záborský, ktorý v 58 dueloch základnej časti strelil za fínsky klub 10 gólov a na 13 prihrával.