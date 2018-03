Peťo Sagan sa so súpermi nepáral: Nemali ste gule!

Peter Sagan (28) mal v cieli cyklistických pretekov Miláno - San Remo len jediný dôvod na radosť.

Takmer po 300 km a sklamaní zo šiesteho miesta ho mohlo tešiť len to, že prvý Monument sezóny vyhral jeho priateľ a bývalý tímový kolega Vincenzo Nibali (33).

Nibali priznal, že sa inšpiroval vlaňajším Saganovým únikom v stúpaní na Poggio. Talianovi, ktorý so slovenským cyklistom jazdil v minulosti v tíme Liquigas, sa útok vydaril a dotiahol ho síce tesne, ale predsa len úspešne až do cieľa. Sagan, ktorý špurtoval v stíhajúcej skupine, už nemal síl na viac ako na konečné šieste miesto, ale Nibaliho odvahu ocenil:

„Vincenzo si to zaslúžil. Jeho víťazstvo je dobré pre Taliansko a pre cyklistiku vôbec. Teším sa, že vyhral práve on, lebo jediný ukázal, že má gule, a veľmi pekne to dotiahol do konca,“ povedal Sagan a vysvetlil svoju taktiku v závere:

„Po zjazde z Poggia ešte stále bola šanca Vincenza dostihnúť a vedel som, že ak by som zaútočil, tak ho máme. Ale problém bol v tom, že nikto nereagoval. A tak som si povedal, o. k., buď Vincenzo vyhrá, alebo ho dostihneme. Nedostihli sme ho, tak je jeho triumf v poriadku,“ dodal Sagan.