Skvelá Farkašová nebola po striebre spokojná: Dnes mi nevyšla ani jedna jazda!

Slovenská reprezentantka Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získali na zimných paralympijských hrách v Pjongčangu strieborné medaily.

V Čongsone sa v nedeľu museli v slalome zrakovo postihnutých žien skloniť len pred zlatou Britkou Mennou Fitzpatrikovou s navádzačkou Jennifer Kehoeovou. Pre Farkašovú to bola v Pjongčangu už piata medaila, predtým zvíťazila aj v zjazde, super-G, v superkombinácii a obrovskom slalome.

Slovenská reprezentantka sa so štyrmi zlatými a jednou striebornou medailou stala v Pjongčangu najúspešnejšou účastníčkou hier. Dokázala, že je momentálne najvšestrannejšou zrakovo znevýhodnenou lyžiarkou na svete.

Farkašová tak má celkovo na konte spolu deväť zlatých medailí zo ZPH. A mohla mať aj jubilejnú desiatu, keďže po 1. kole slalomu viedla o 66 stotín sekundy pred Britkou. V druhom ale predviedla až tretí najrýchlejší čas, ktorým v celkovom súčte stratila na Fitzpatrickovú 66 stotín. Bronz vybojovala ďalšia Britka Millie Knightová.

"Prvé kolo bolo málo dynamické, druhé mi nevyšlo vôbec. Nevedela som sa uvoľniť, nedokázala som pustiť lyže tak, ako bolo treba. Teraz ešte doznieva sklamanie, ale neskôr sa určite potešíme z dosiahnutých výsledkov," povedala najúspešnejšia paralympionička v Pjongčangu 2018. Sklamanie neskrývala ani návádzačka Natália Šubrtová. "Heňa sa o zlato pripravila sama. Tie jazdy jej dnes nevyšli. Je to veľmi čerstvé a tieto prvotné emócie sú negatívne, pretože súperky neboli lepšie. Ale postupom času sa určite budeme tešiť z toho, čo sme tu dosiahli."

Medzi stojacimi ženami obsadila Ďalšia Slovenka Petra Smaržová konečné 5. miesto, zlato získala Francúzka Marie Bochetová. "Trať vôbec nebola taká, ako by som si ju predstavovala na paralympiáde. Najmä do druhého kola ju veľmi nevypreparovali. Ale na to sa nemôžem vyhovárať. Prišli mladé dievčatá a konkurencia sa oproti Soči zvýšila. A ďalšie budú už len pribúdať. Domov budem cestovať trošku sklamaná, ale dúfam, že časom to vyprchá a zostanú len pekné spomienky," povedala pre oficiálny web SPV Smaržová, ktorá na ZPH vo Vancouveri aj Soči získala jeden bronz.