Kužmová zdolala vo finále mladučkú Rusku: Životný úspech našej tenistky!

Slovenská tenistka Viktória Kužmová vyhrala 60-tisícový turnaj ITF v čínskom Šen-čene a v pondelňajšom vydaní rebríčka WTA sa po prvý raz v kariére ocitne v elitnej svetovej stovke.

Zverenka trénera Michala Mertiňáka zdolala vo finále dvojhry ako nasadená trojka Rusku Annu Kalinskú 7:5, 6:3. Práve s Kalinskou v sobotu získala titul vo štvorhre.

Pre 19-ročnú Slovenku, členku NTC, je to 12. trofej v singli na turnajoch ITF. "Bolo to ťažké, hrali sme prvýkrát na centri, dovtedy tam boli iba muži. Hralo sa inak, obe sme robili veľa chýb, ale v koncovkách som to lepšie zvládla ja. Anna má veľmi vyrovnané údery, nemá žiadnu vyslovenú slabinu, takže sa s ňou hrá ťažko. Dnes som však lepšie servovala, tým som si pomohla,“ povedala pre web www.starsforstars.eu. Kužmová, ktorá v onlajn vydaní svetového rebríčka figuruje na 98. mieste.

V Šen-čene si pripísala 80 bodov a získala doposiaľ najcennejší titul v kariére. „Online rebríček nesledujem, ale som rada, že sa posúvam v rebríčku a hlavne, že si v takýchto zápasoch verím,“ dodala odchovankyňa košického tenisu, ktorá vo februári postúpila do semifinále turnaja WTA v Budapešti.