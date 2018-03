Odvážne tvrdenia Blahu: Každá krajina má nespokojných ľudí, Smer-SD má stále podporu!

Každá krajina má nespokojných ľudí, liberálna demokracia ale nemôže "každý polrok" pristupovať k predčasným voľbám na základe masových protestov proti súčasnému vládnemu zoskupeniu. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal Ľuboš Blaha zo Smeru-SD.

Ten tvrdí, že nie každý je v tejto situácii proti Smeru-SD s tým, že strane chodí veľa podporných emailov a mnoho ľudí je ochotných ísť do ulíc na jeho podporu. Padajúce preferencie Smeru-SD Blaha berie ako "logické vyústenie štvavej kampane voči tejto vládnej strane". Tvrdenia o prepojení organizovaného zločinu na politické špičky považuje za konšpiráciu. Budúci premiér Peter Pellegrini je podľa Blahu dobrou voľbou, označil ho za zmierlivého politika. Demisiu Roberta Fica vníma ako štátnické gesto.

Gábor Gál z Mosta-Híd tvrdí, že strana, v ktorej pôsobí, vyhovela požiadavkám ulice, preto nerozumie, prečo sa v súvislosti so stranou hovorí o podvode na voličoch. "Tlačili sme na odchod Viliama Jasaňa aj Márie Troškovej, tiež na odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka, takisto sme žiadali odchod Roberta Fica a aj to sa stalo, takisto sme volali po medzinárodnom vyšetrovacom tíme" vysvetlil Gál s tým, že až potom prišla požiadavka verejnosti na predčasné voľby. Podľa Gála tie pre Slovensko nikdy nedopadli dobre. Predčasné voľby sú podľa neho "politickým bojom a nie bojom v uliciach".

"My sme nikdy nepovedali, že sme za predčasné voľby, nastal šum v komunikácii," uviedol Gál s tým, že verejnosť by toto rozhodnutie mala hodnotiť s odstupom času. Nepáči sa mu, že opozícia s istotou spája politické špičky s mafiánskym prostredím, "keďže aj jej predstavitelia sa s nimi stýkali". Gál opäť nepotvrdil, či bude novým ministrom spravodlivosti, nepovedal ani, či o tento post záujem má. O kandidatúre na tento post rozhodne podľa neho predsedníctvo Mosta-Híd v pondelok (19.3.).

SNS si nemyslí že v súčasnej politickej situácii je komunikačne v úzadí. "My komunikujeme v rámci koalície, nechceme si vymieňať odkazy cez médiá," povedal Radovan Baláž z SNS. Pokiaľ je podľa neho vláda funkčná a takisto aj parlament, SNS nevidí dôvod na predčasné voľby. Baláž tvrdí, že ich nemusí chcieť každý občan na Slovensku. Opozícii odkázal, že ak chce predčasné voľby, nech sa zaoberá referendom. Tej takisto odporučil, aby niektorí poslanci z jej radov mali väčší kus sebareflexie a uvažovali nad tým, aby sa rozlúčili s politickým životom.

Opozičná SaS trvá na predčasných voľbách, označila ich za poctivé riešenie. "Demisia Roberta Fica a odchod Roberta Kaliňáka nestačí," povedala Jana Kiššová z SaS s tým, že súčasné zloženie vlády a parlamentu nemá dôveru ľudu. "Ja pritom netvrdím, že tí, čo vládnu dnes, nech idú preč. SaS je za to, nech ľudia nanovo povedia, kto má viesť túto krajinu," vysvetlila. Nesúhlasí s Gálom, že Most-Híd neurobil podvod na voličoch. "Potom by ste to nemuseli tak siahodlho vysvetľovať," odkázala mu.

Jánovi Budajovi z OĽaNO sa nepáči, ako vládni predstavitelia pristupujú k situácii, ktorá vznikla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. "Počúvame tu o Sorosovi, štátnom prevrate, je to nedôstojné," povedal. Neverí, že Peter Pellegrini bude v role budúceho premiéra autonómny.

"Dočkali sme sa Ficovho úškrnu, aj slepý vidí, že sa chystá naďalej vládnuť," uviedol s tým, že má pri ňom pocit, ako keby vypadol z reálnej skutočnosti. Smer-SD je podľa neho zodpovedný za to, o čom Kuciak písal vo svojich článkoch. "A verím, že prezident Andrej Kiska dával pánovi Pellegrinimu poverenie na zostavenie vlády s úmyslom, že čaká, že bude pre ľudí dôveryhodná. Ak ale podľa neho bude novým ministrom vnútra "Kaliňákova bábka", tak nepredpokladá, že dôjde k zmenám.