Koncert pre Jána a Martinu: Ich pamiatku si chcú uctiť v meste, kde sa spoznali

Koncert pre Jána a Martinu sa v nedeľu podvečer uskutoční len v Nitre. Plánovaný bol aj v Košiciach, pre zlé poveternostné podmienky ho však presunuli na budúci týždeň.

informoval za organizátorov podujatia Anton Repka. Z tejto univerzity pochádza aj pedagóg Július Fujak, ktorý koncert otvorí piesňou Ľalia poľná od Mariána Vargu. Folklórny súbor Ponitran spolu s ďalším miestnym súborom Zobor podujatie symbolicky uzavrie.

"Z Nitry sú aj speváčka Katarzia a kapela Fresh Out of The bus. K ním sa pridajú David Koller, Para, Bez ladu a skladu, Juraj Podmanický z kapely Billy Barman a Tolstoys," priblížil program. Koncert sa uskutoční na Svätoplukovom námestí so začiatkom o 17.00 h.

O dva dni neskôr, v utorok 20. marca, je naplánovaný koncert aj v Bratislave, konkrétne v kostole Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 so začiatkom o 18.00 h. Pripravuje ho tím festivalu Konvergencie. Zaznejú na ňom skladby od Antonína Dvořáka, Johna Tavenera, Ilju Zeljenku, Romana Bergera, Vladimíra Godára, Mariána Vargu, Arvo Pärta a Borisa Lenka.

"Hlavným posolstvom koncertov je spolupatričnosť s rodinami Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorým záleží na našej krajine. Vražda Martiny a Jána je tragédiou, ktorá nás hlboko zasiahla. Umenie potrebuje pre svoju plnohodnotnú existenciu slobodu, za ktorej obranu zomreli Martina s Jánom. Koncertmi im chceme vzdať úctu," povedal ich spoluorganizátor Michal Kaščák.

V metropole východu sa koncert uskutoční budúci víkend v nedeľu 25. marca na rovnakom mieste, teda pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici. Realizovali ich už v Bratislave, Žiline a Prešove.