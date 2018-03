Dôjde k spájaniu strán? Podľa Progresívnych je to stále otvorená otázka

Spájanie mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko a SPOLU — občianska demokracia je nateraz otvorená otázka.

Možnosť predčasných parlamentných volieb, ktorá bola pred niekoľkými dňami reálna, totiž nateraz pominula. Strany si tak počkajú na ďalší vývoj.

"V čase, keď sa predčasné voľby javili ako pravdepodobný scenár, naše predsedníctvo jednomyseľne schválilo začatie predbežných rokovaní o spoločnom postupe so stranou SPOLU. V dnešnej situácii, keď sa rozpadá dôvera v štát a politiku, je povinnosťou demokratických opozičných síl, aby k sebe hľadali cestu a dokázali sa spojiť pre väčšiu vec," povedala pre TASR podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová. Rokovania o predvolebnej koalícii so stranou SPOLU tak označila za otvorenú otázku.

Aj hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková odkázala, že o otázke spoločného postupu do volieb sa rokovalo pre prípad júlových predčasných volieb. "Progresívne Slovensko je náš strategický partner, ktorý je nám na politickej scéne najbližší a budeme spolupracovať naďalej. Ak SPOLU prijme také rozhodnutie, budeme verejnosť informovať," dodala.