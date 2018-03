Rusko odštartovalo prezidentské voľby: Putinovo víťazstvo ohrozuje len jedna vec!

Na ruskom Ďalekom východe sa v sobotu večer o 21.00 h SEČ (08.00 h miestneho času) začali prezidentské voľby, v ktorých sa predpokladá hladké víťazstvo doterajšieho prezidenta Vladimira Putina.

Voľby sa začali najskôr na Kamčatke a Čukotke, ktoré majú deväťhodinový časový predstih pred Moskvou. Posledné volebné miestnosti na území Ruskej federácie by sa mali uzavrieť v nedeľu o 19.00 h SEČ v Kaliningradskej oblasti na pobreží Baltského mora, ktorá je najzápadnejšou oblasťou Ruska. Voľby sa konajú v deň štvrtého výročia ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym, pripomína agentúra DPA.

K volebným urnám môže pristúpiť približne 111 miliónov voličov vrátane zhruba 1,9 milióna Rusov žijúcich v zahraničí. Vybrať si môžu spomedzi ôsmich kandidátov, jasným favoritom je však Vladimir Putin. V prípade víťazstva zostane vo funkcii ďalších šesť rokov, teda do roku 2024. Podľa agentúry AP je jedinou nejasnosťou ohľadne súčasných volieb to, či k urnám príde dosť vysoký počet voličov, aby to Putinovi zaistilo dostatočne presvedčivý, v poradí už štvrtý, prezidentský mandát.

Starosta štvrtého najväčšieho mesta Jekaterinburg Jevgenij Rojzman nedávno uviedol, že miestni predstavitelia dostali príkazy z vyšších miest, aby zaistili volebnú účasť nad 60 percent. Aktivisti v tejto súvislosti zaznamenali v posledných dňoch prípady nátlaku zo strany zamestnávateľov, ktorí chcú svojich zamestnancov dostať k volebným urnám. Prvé odhady volebných výsledkov by mali byť známe krátko po uzavretí posledných volebných miestností. Všetky odovzdané hlasy by mali byť spočítané do pondelka rána. Už na nedeľu večer sa však pripravujú v centre Moskvy oslavy predpokladaného Putinovho víťazstva.

Okrem Putina kandiduje ešte ďalších sedem uchádzačov: líder ruských nacionalistov Vladimir Žirinovskij, kandidát Komunistickej strany Ruskej federácie a riaditeľ roľníckeho družstva Pavel Grudinin, liberálny ekonóm Grigorij Javlinskij, podnikateľský ombudsman a politik Boris Titov, bývalý poslanec parlamentu Sergej Baburin, moderátorka a novinárka Xenija Sobčaková a ľavicový politik Maxim Surajkin.

Podľa prieskumov by Putin mohol získať až okolo 70 percent hlasov, zatiaľ čo jeho súperi by nemali dosiahnuť ani desaťpercentnú hranicu. Vladimir Putin je jediným nezávislým kandidátom, zvyšných siedmich navrhli politické strany. Najhlasnejší kritik Kremľa Alexej Navaľnyj kandidovať nemohol kvôli podmienečnému odsúdeniu v dvoch súdnych kauzách. Navaľnyj označuje svoje vylúčenie z volieb za účelové a politicky motivované a vyzval preto svojich stúpencov na bojkot hlasovania.

Na regulárny priebeh volieb bude dohliadať 1500 zahraničných a tisíce ruských pozorovateľov. Ruská vláda podľa agentúry AP tento raz nemá pochybnosti o jasnom Putinovom víťazstve a chce preto predísť obvineniam z volebných podvodov, ktoré sprevádzali predchádzajúce prezidentské voľby v roku 2012.

