V play-off Tipsport ligy sa diali veci: Nervydrásajúce vyvrcholenie prvého duelu najzaujímavejšej série!

Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica vyhrali v prvom zápase štvrťfinále play off nad HC Košice po samostatných nájazdoch 3:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.

Hokejisti domáceho HK Dukla Trenčín vyhrali v prvom zápase štvrťfinále play off Tipsport Ligy nad HK Poprad 1:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.

HC ’05 iClinic Banská Bystrica – HC Košice 3:2 pp a sn (0:1, 0:1, 2:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 43. Skalický (Hohmann, Pretnar), 60. Pretnar (T. Surový, Skalický), Faille, rozhodujúci nájazd - 17. Pacan (L. Nagy, Miklík), 25. T. Klíma (Kafka). Rozhodovali: Baluška, P. Stano – M. Orolin, Gavalier, vylúčení: 9:9, navyše: Delisle - Šoltés obaja 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2743 divákov, /na zápasy 1:0/

Banská Bystrica: Lukáš – Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gélinas, J. Brejčák - Lamper, T. Surový, Bortňák - Hohmann, Hrnka, Bartánus - Skalický, Faille, Asselin - Kabáč, Češík, Bortňák

Košice: Habal – Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin – Miklík, Pacan, L. Nagy– Spilar, Suja, Hovorka – Kafka, T, Klíma, Šoltés – Hričina, Š. Petráš, Vrábeľ



Bystričania nastúpili netradične v červených dresoch, Košice v modrých a prvá tretina priniesla okrem hokejových okamihov i niekoľko šarvátok. V úvode najprv nepretlačil puk za Habala zblízka domáci Faille. Na opačnej strane tvrdo pálil z pravej strany Kafka a z dorážky neuspel Klíma, ktorý putoval do bránky miesto puku. V trinástej minúte hrali hostia presilovku a po strele Šedivého a možnom teči Pacana zvonila žŕdka. V oslabení mali šancu Bystričania pri úniku Skalického, mierne tiesnený však nepokoril gólmana 'oceliarov'. Prišiel trest, keď Nagy pekne obkorčuľoval bránku a puk cez bránkovisko putoval k voľnému Pacanovi, no a ten ho iba zasunul - 0:1. Na konci tohto dejstva zaujala ešte koncovka bystrického útočníka Asselina z medzikružia, mieril tesne vedľa a na druhej strane prienik Kessela pri ktorom musel zasiahnuť Lukáš.

Keďže rozhodcovia si v prvej tretine so šarvátkami poradili i desaťminútovými trestami, v strednom dejstve sa už viac hral hokej. Dominovali však košickí hokejisti. V 25. minúte si Tomáš Klíma narazil puk v strednom pásme s Kafkom, korčuľoval po ľavej strane a parádne vypálil – 0:2. Domáci potom nevyužili vyše minútovú presilovku piatich proti trom, vystrelili iba raz, no Faille z kruhu poslal puk priamo na Habala. Pri vyrovnanom počte síl na ľade mali viac pozícii na koncovku hostia, L. Nagy, Miklík a ani Šedivý na Lukáša nevyzreli. Bystričania mohli znížiť iba v samom závere druhej tretiny po buly a strele Gélinasa, ale brankár Košic si stihol pokryť dieru medzi betónmi.

Po prestávke sa úradujúci majster dostal do zápasu využitou presilovkou. Parádnu prihrávku Hohmanna z pravej strany využil z ľavého kruhu strelou do odkrytej bránky Skalický – 1:2. Domáci mali šance i v oslabení, nevyužili najprv prečíslenie dvoch na jedného v podaní Bartánusa s Faillem a dobrú možnosť mal z medzikružia voľný Surový, Habal bol proti. Ten sa poriadne zapotil aj pri ďalšej presilovke 'baranov', najmä koncovky Bartánusa zaváňali gólom. Zaujímavú možnosť mal opäť v oslabení voľný Lamper, no ani on skóre nemenil. Pribudlo však nervozity, zase sa rozmohli šarvátky, z čoho mohli ťažiť hokejisti spod Urpína, nevyužili tentoraz presilovku štyroch proti trom. V závere mal dve obrovské možnosti Suja na zvýšenie vedenia, Lukáš parádne zasahoval, následne opustil bránku, jeho spoluhráči hrali v šestici vabank a zachránila ich najprv žŕdka po strele Pacana. Išlo o kľúčový moment, pretože 25 sekúnd pred koncom sa ujala strela Pretnara od modrej a vysoký puk putoval za Habala – 2:2.

V desaťminútovom predĺžení v štyroch proti štyrom sa naskytla Košiciam presilovka, no nevyužili ju. Na oboch stranách chýbali vyložené šance, sľubné možnosti nevyužili Hrnka na domácej a Šoltés so Šedivým na hosťujúcej strane. Aj preto dospel duel do samostatných nájazdoch, v ktorých rozhodol o víťazstve Banskej Bystrice Faille.

HK Dukla Trenčín - HK Poprad 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 60. Mikula (Varga). Rozhodovali: Müllner, Novák – J. Tvrdoň, Synek, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 4645 divákov, /na zápasy 1:0/

Trenčín: Valent – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Marcel Hossa – T. Varga, Ölvecký, O. Mikula – Gašparovič, R.Dlouhý, D. Hudec – Deveaux

Poprad: Ivanov – Petran, Davydov, D.Brejčák, P.König, Ježek, Fabian, MacDowell, Bdžoch – Buc, Heizer, Matúš Paločko – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Abdul, Matej Paločko, D.Bondra – Hvila, M.Nagy, Vartovník

Dukla vstúpila do zápasu aktívne. Druhá formácia Trenčanov pohrozila už v úvode. Hossa prekorčuľoval Petrana. Gólmana Ivanova prekonal, ale jeho pokus zastavila žrdka popradskej bránky. V 5. minúte zakončil Paľočko. Puk sa odrazil k Bucovi. Ten mohol zakončovať do prázdnej bránky, no v poslednej chvíli domáca obrana puk zrazila do bezpečia. Hral sa vyrovnaný hokej z jednej strany klziska na druhú. Popradčanom pomohlo vylúčenie Starostu. V presilovej hre si síce šance nevytvorili, avšak získali väčšiu sebaistotu a tlačili sa pred Valenta. Päť minút pred prvou sirénou vystihol rozohrávku súpera Ölvecký, jeho strela z medzikružia našla pripraveného Ivanova.

Vyrovnaná partia pokračovala aj v druhej tretine. Šancí bolo na oboch stranách klziska málo. V 25. minúte Ölvecký preváhal vhodný moment na strelu alebo prihrávku. O chvíľu na to Mikula netrafil v dobrej pozícii na kruhu puk ideálne a Ivanov ho pokryl. V polovici zápasu sa snažil uvoľniť Bohunický, ale bol faulovaný a nemohol dobre zakončiť. V 35. min sa osmelili hostia. Svitana prenechal puk Štrauchovi a Valent s námahou vyrazil puk. O pár sekúnd Svitana z uhla nastrelil ľavú žŕdku trenčianskej bránky.

Záverečná tretina patrila domácim. V 43. minúte chybu v zadných radoch kamzíkov nevyužil Radivojevič, ktorý sa snažil ešte ponúknuť puk pred odkrytú bránku Bezúchovi. Ten však bol pokrytý. O štyri minúty neskôr Frühaufova tvrdá strela šla tesne vedľa. V 48. minúte Mikulova strela poriadne natiahla Ivanova. V polovici záverečnej tretiny neuspel Hecl a po ňom z prvej nevyzrel na Ivanova ani Hudec. Záverečný tlak Dukla pretavila do gólu, keď sa 34 sekúnd pred koncom presadil Mikula.