V Rimavskej Sobote hodili do bytu granát: Obyvateľov evakuovali!

V Rimavskej Sobote v sobotu podvečer niekto cez okno hodil do bytu granát. Obyvateľov domu pre istotu evakuovali.

Do bytu v Rimavskej Sobote na Rožňavskej ulici niekto v sobotu cez okno hodil do bytu na prvom poschodí granát, ktorý nevybuchol. Polícia dom ohradila páskami a pre podozrenie z funkčnosti granátu dom a okolie evakuovala. "Desiatich obyvateľov domu sme evakuovali a umiestnili do tepla," uviedol pre Čas.sk riadiaci dôstojník hasičov Marián Brádňan.

V byte, do ktorého niekto vhodil granát, býva pani v podnájme. Nie je známe, že by sa jej niekto akýmkoľvek spôsobom vyhrážal.

