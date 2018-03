Najslávnejšie české derby bolo viac než zaujímavé: Zahviezdil v ňom aj Stoch!

V sobotňajšom 289. derby pražských S remizovali na Letnej futbalisti Sparty so Slaviou 3:3, hoci po prvom polčase vyhrávali 3:0.

V súboji 21. kola HET ligy hosťom pomohol k bodu gól slovenského stredopoliara Miroslava Stocha, ktorý bol pre neho prvým v ligovom zápase v drese "zošívaných". V mraze a za sneženia sa hrala atraktívna partia, v ktorej napokon stratili zverenci trénera Pavla Hapala, nedávno ešte kouča slovenskej dvadsaťjednotky, triumf v 94. minúte, keď penaltu premenil hosťujúci Škoda.

Postavou prestížneho derby bol aj 24-ročný rumunský stredopoliar Nicolae Stanciu, najdrahší hráč v dejinách českej ligy. Dal dva góly a jednu loptu si po jeho rohovom kope zrazil do vlastnej brány Souček. Do akcie sa až štyrikrát dostalo aj video. Najprv tak vďaka nemu hlavný rozhodca odvolal penaltu pre domácich, keďže ruka Jugasa bola ešte pred pokutovým územím. Potom neplatil gól Stanciua, keďže po jeho odrazenej opakovanej strele od múru uskakoval na čiare Štetina, čím sa previnil proti pravidlu o ofsajde. A napokon video ukázalo, že pri góle slavistu Bořila bol v ofsajde prihrávajúci Škoda. A video napokon aj potvrdilo faul v šestnástke domácich, ktorý rezultoval v pokutový kop a remízu 3:3. Pred návštevou 17.034 divákov odohral za domácich slovenský obranca Štetina celý zápas, za hostí Stoch celý súboj a Jakub Hromada nastúpil do druhého polčasu. Sparta je v tabuľke šiesta s 35 bodmi, Slavia je druhá so 42 bodmi. "Zošívaní" strácajú na lídra z Plzne šesť bodov, ten má ale dva zápasy k dobru. Futbalisti FK Jablonec zvíťazili v sobotu na ihrisku Jihlavy suverénne 4:0. Darilo sa Dukle Praha, ktorá vyhrala v Ostrave nad Baníkom 2:1.