Robo Jakab sa tajne zasnúbil: Jeho vyvolenou je o 16 rokov mladšia herečka!

Veľké plány!

Herec Róbert Jakab (41) sa rozhodol svoj vzťah s priateľkou a kolegyňou Annou Rakovskou (25) posunúť ďalej. Hviezda vedomostnej šou Dobre vedieť! totiž pred svoju lásku pokľakla a popýtala ju o ruku. Dojatá Rakovská, ktorá s Jakabom randí vyše dvoch rokov, s romantickou ponukou súhlasila a hrdličkám tak, zdá sa, budú už čoskoro biť svadobné zvony!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Herec Jakab sa o novinke vo svojom živote podelil len pred pár dňami. „Áno, s Aničkou sme zasnúbení,“ priznal Róbert Novému Času s tým, že detaily romantického aktu si necháva pre seba. „Anka bola veľmi potešená a dojatá,“ dozvedeli sme sa od zdroja z okolia zaľúbených snúbencov. Kapitán z markizáckej šou Dobre vedieť! v minulosti priznal, že svoju vyvolenú stretol na nakrúcaní seriálu Kolonáda. „Sedem rokov som mal vzťah, ktorý už nie je, po vzájomnej dohode sme sa rozišli. A dal som sa dokopy s Aničkou Rakovskou,“ povedal Jakab pred dvomi rokmi Novému Času Nedeľa s tým, že „zbalil“ študentku herectva. „Keby mi predtým niekto povedal, že raz budem mať mladú herečku, tak by som ho odbil, že je to sci-fi. No a teraz je to realita, takto to napísal život,“ dodal vtedy Robo.

Plánujú deti

Dvojicu okrem príprav na sobáš zamestnáva aj iná bohumilá činnosť. Rodák z Nitry by sa totiž rád stal otcom a podniká už preto aj jasné kroky. „Chcel by som si s Aničkou založiť rodinu,“ uviedol Jakab v rádiu Europa 2. Hrdličky, ktoré milujú cestovanie, by sa chceli natrvalo usadiť. Nie je vylúčené, že to bude v Banskej Štiavnici, kde by si herec rád kúpil chalupu.