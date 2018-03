Vašečkovi ovládnutie KDH nevyšlo: Svojrázny Alojz Hlina prevalcoval svojho soka!

Mimoparlamentné KDH bude naďalej viesť Alojz Hlina (47).

Na sneme v Ružomberku prevalcoval svojho nečakaného soka, odídenca od Obyčajných ľudí Richarda Vašečku (44). Ten do strany vstúpil len pred mesiacom, a to rovno s úmyslom ju ovládnuť a stať sa novým predsedom. Proti však boli štruktúry strany.

Vašečka si na výhru trúfal. Napokon na sneme utrpel v tajnom hlasovaní debakel. Z 338 delegátov, ktorých poverili regionálne štruktúry s 8 500 členmi, dostal Hlina 233 hlasov, jeho náprotivok 101. „Ste pri aktivite, kde na konci bude veľká, silná a moderná strana. Silné KDH,“ vyhlásil pred médiami po znovuzvolení Hlina. K dobru mu hral fakt, že za jeho éry sa preferencie strany zlepšili natoľko, že by nemala mať problém dostať sa do parlamentu. Hlina opätovne vylúčil spoluprácu so Smerom a s fašistami z ĽSNS. „Kto by ťahal Smer z hrobu? Ide doba po Ficovi,“ povedal rázne.

Vašečka opustil Igora Matoviča a vstúpil do KDH len pred mesiacom. Už pred voľbou ohlásil, že v prípade neúspechu ostane radovým členom strany. „Z hľadiska rastu preferencií sa zdá, že Hlinovi sa podarilo prinavrátiť dôveru v stranu,“ povedal šéf agentúry Focus Martin Slosiarik. Medzi svojich prišiel aj bývalý šéf KDH Ján Figeľ, ktorý zápasí s ťažkou chorobou. „V tom boji kto z koho vidím aj deštrukciu. A niečo zničiť, rozdeliť, je nepomerne ľahšie, ako vybudovať a spájať,“ reagoval na fakt, že sa Vašečka proti Hlinovi vôbec postavil.

Doterajší predsedovia

-Ján Čarnogurský 1990 - 2000

-Pavol Hrušovský 2000 - 2009

- Ján Figeľ 2009 - 2016

- Alojz Hlina 2016