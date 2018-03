Na Miláno-San Remo tuhla krv v žilách: Hororový pád Marka Cavendisha!

Zúčastnil sa troch pretekov v roku 2018, vo všetkých troch spadol.

Markovi Cavendishovi nie je túto sezónu zatiaľ súdené aspoň akékoľvek preteky dokončiť. Nepodarilo sa mu to ani na prvej jarnej klasike, Miláno - San Remo. Približne 7 kilometrov do cieľa Mark spadol. A vyzeralo to naozaj hororovo!

Cavendish si pred nájazdom na Poggio nevšimol obrubník, precenil svoje schopnosti a celý aj so svojím bicyklom prepadol cez bariéru. Urobil nepríjemné salto, spadol na zem a spolu s ním aj desať ďalších jazdcov. Na tento pád najviac doplatil tím Astana.