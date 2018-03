Kráľ lyžiarskej sezóny má jedinečnú možnosť: Nevídaný rekord visí na vlásku!

Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher zvíťazil vo finálovom obrovskom slalome Svetového pohára vo švédskom Aare.

Druhé miesto obsadil Nór Henrik Kristoffersen so stratou 23 stotín sekundy, tretí skončil Francúz Viktor Muffat-Jeandet (+0,26). O držiteľovi malého glóbusu za disciplínu bolo už pred finále rozhodnuté, Hirscher ako už istý 7-násobný celkový víťaz SP získal vo februári v obrovskom slalome aj zlatú olympijskú medailu. V sobotu získal 13. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne SP.

V počte triumfov v jednom ročníku sa vyrovnal svojmu krajanovi Hermannovi Maierovi, ktorý rovnaký počet prvenstiev dosiahol v sezóne 2000/2001 a Švédovi Ingemarovi Stenmarkovi zo sezóny 1978/1979. V nedeľnom slalome má možnosť starých lyžiarskych majstrov prekonať.

"Je to niečo neuveriteľné. Vôbec som si nemyslel, že by som po letnom zranení mohol vyhrať toľko pretekov. Je to moja najlepšia sezóna," citovala agentúra AP Hirscher, víťaza 58 podujatí SP, ktorý na februárových ZOH vyhral aj dve zlaté medaily.