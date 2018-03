Vlhová prišla v Aare o šance na historické méty: Do cieľa dorazila jedenásta!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa nepresadila vo finálovom slalome Svetového pohára vo švédskom Aare a prišla o šancu na historické méty. Za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou zaostala na 11. mieste 2,64 stotín sekundy.

Už pred súťažou istá úspešná obhajkyňa veľkej i malej trofeje SP slávila svoj 43. triumf kariéry a 32. slalomový, suverénne o 1,58 s pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a o ďalšiu stotinku pred domácou Fridou Hansdotterovou. Také je aj konečné poradie disciplíny husto naukladaných bránok.

"Dnes som si to chcela užiť, išla som bez tlaku ale s cieľom vyhrať a tak som sa nastavila na štarte. Boli to naozaj nádherné preteky na nádhernom kopci a v príjemnom počasí a to, ako som išla v druhom kole, to bola asi jazda snov," vyznala sa do kamier ORF Shiffrinová.

Naopak, Vlhová po 3. mieste v prvom kole nepodala v tom druhom štandardný výkon. Dvadsaťdvaročná Slovenka, ktorá bola v celkovom poradí slalomu SP dlho na 2. mieste, klesla v konečnom účtovaní zimy na 4. priečku a nepodarilo sa jej to, čo pred ňou dvakrát Veronike Velez-Zuzulovej. Navyše stratila reálnu šancu byť na pódiu v celkovej klasifikácii seriálu, po sobote sa síce posunula o jednu priečku na 5. miesto, ale v nedeľnom obrovskom slalome na ňu čakal imperatív senzačného víťazstva a prepad vysokej favoritky, Nemky Viktorie Rebensburgovej.